Incidente sul lavoro a Perugia: operaio muore all’interno dell’Europoligrafico

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la città di Perugia nel pomeriggio di oggi, con la morte di un uomo all’interno dell’Europoligrafico, azienda locale che si occupa di imballaggi con sede a Santa Sabina. La vittima, un addetto alla manutenzione di un macchinario, è deceduta sul posto, ma le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti prontamente il personale medico del 118, la polizia di Stato, i tecnici della ASL e i vigili del fuoco.

Questo ennesimo incidente mortale evidenzia una realtà drammatica: in Italia, la sicurezza sul lavoro continua a essere una questione urgente, spesso sottovalutata. Secondo i dati dell’INAIL, il numero degli infortuni sul lavoro è in aumento, e anche nel 2025 il paese sta ancora lottando contro una piaga che troppo spesso non lascia scampo.

La comunità di Perugia si stringe nel dolore per la famiglia della vittima, ma questo tragico episodio solleva anche interrogativi importanti sulle misure di prevenzione e sulla vigilanza in ambienti lavorativi che dovrebbero garantire la sicurezza di chi lavora ogni giorno. È tempo che il tema della sicurezza sul lavoro riceva l’attenzione e le risorse necessarie per evitare che simili tragedie si ripetano.