Rilancio del Carnevale di Vibo Marina: un appello alla Comunità

Il Carnevale di Vibo Marina, storica tradizione calabrese, si prepara a tornare con nuove energie e un rinnovato spirito di comunità. L’invito a tutti i cittadini – che si legge dalla pagina social di “Vibo Marina c’è” – è di partecipare attivamente, con proposte e impegno, alla realizzazione dell’evento che, in passato, rappresentava una delle manifestazioni più sentite della Regione Calabria.

La tradizione del Carnevale a Vibo Marina è stata per decenni un momento di festa, cultura e condivisione, tanto che, quando si parlava di Carnevale in Calabria, si pensava inevitabilmente a questa cittadina affacciata sul Tirreno. Grazie all’iniziativa di alcuni cittadini e al sostegno di figure come Mons. Vincenzo Varone, il Carnevale è pronto a essere ripreso, con l’auspicio di ridare speranza e un nuovo slancio alla comunità locale.

Nel passato, il Carnevale di Vibo Marina era caratterizzato da carri allegorici, sfilate e momenti di convivialità, che coinvolgevano tutta la popolazione in una grande festa collettiva. Questo appuntamento annuale non era solo un’opportunità di divertimento, ma anche un’occasione per esprimere la propria creatività e il proprio impegno civico.

Oggi, con l’invito a sostenere la manifestazione, la comunità è chiamata a contribuire con idee e risorse, per far sì che il Carnevale torni a essere un simbolo di identità e di coesione sociale. L’iniziativa è anche un segno di speranza per il futuro, dimostrando che, con la partecipazione attiva di tutti, è possibile far rinascere una tradizione che ha segnato la storia di Vibo Marina.

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che si stanno già impegnando per la riuscita di questa manifestazione, a chi continua a credere nel valore della comunità e a coloro che, con sacrificio e amore, lavorano per migliorare la convivenza locale. Insieme, è possibile riportare Vibo Marina al centro della scena carnevalesca calabrese”. Questo l’invito appello delle associazioni del territorio.