Dr. Sethi’s School of Poetry: una Guida completa per scrivere Poesia impressiva

Fresco di stampa Learn Writing Impressive Poetry di Krishan Chand Sethi sarà presto disponibile per i lettori di tutto il mondo. Impara a scrivere Poesia Impressiva è un libro rivoluzionario, destinato a essere considerato il primo nel suo genere al mondo. Più che un semplice libro, è una guida completa, un’intera biblioteca progettata per trasformare il modo di scrivere e pubblicare poesia. Scritto dal Dr. Sethi K.C. (Daman, India – Auckland, Nuova Zelanda), poeta e innovatore di fama internazionale, questo libro rappresenta il risultato di decenni di esperienza letteraria, riunendo tecniche, idee e metodologie mai raccolte prima d’ora. Il libro è suddiviso in 15 capitoli accuratamente progettati, che offrono approfondimenti sui diversi aspetti della poesia. Dalla spiegazione dei principi fondamentali per scrivere poesie impressionanti, fino agli scritti più tecnici sui vari concetti della poesia, il libro esplora anche l’arte dell’editing, della revisione, della formattazione e del perfezionamento del proprio stile. Inoltre, integra filosofia e psicologia personale nell’espressione poetica della vita. Queste pagine, arricchite da descrizioni dettagliate e modi innovativi di spiegare i concetti, possono servire sia come guida pratica che come risorsa profonda per conoscere la poesia in tutte le sue dimensioni.

Il Dr. Sethi ha inventato nuovi concetti di poesia, come la Poesia Pittorica, una combinazione di arte visiva e poesia, per offrire esperienze più emozionanti ai lettori. La Poesia Sensoriale è invece basata sulle emozioni, mentre lo stile più impressionante è la Poesia in Una Sola Linea, che permette di trasmettere messaggi profondi e significativi con poche parole.

Il libro è una guida preziosa per i poeti emergenti, accompagnandoli nel mondo dell’editoria. Fornisce ai lettori una comprensione delle moderne tecnologie editoriali, aiutando a navigare tra i metodi tradizionali e quelli nuovi e a promuovere efficacemente i libri di poesia. Prepara i poeti con gli strumenti necessari per condividere le proprie creazioni con un pubblico internazionale.

Il volume è arricchito da riferimenti ai grandi poeti, studiosi e scrittori del mondo. Denso di conoscenza, offre materiale ispirazionale ai lettori. Il libro include elementi di filosofia e psicologia, invitando i lettori a riflettere su grandi temi come valori, credenze e conflitti d’identità, diventando così una vera miniera d’oro per esplorare temi mentali ed emotivi attraverso la poesia. Che si tratti di principianti che desiderano apprendere i fondamenti della poesia o di scrittori esperti che cercano di perfezionare la propria arte, questo libro offre strumenti e tecniche per rendere la scrittura più efficace e memorabile.

Pubblicato da BlueRose Publishers, Londra e stampato in India, il libro sarà presto disponibile per gli amanti della poesia di tutto il mondo. Il suo lancio, atteso con ansia, segnerà un evento storico per gli appassionati di poesia. Questo libro rappresenta più di una semplice pubblicazione: è un’eredità, destinata a guidare innumerevoli poeti nella creazione di poesie potenti e stimolanti. Come la prima opera completa nel suo genere, stabilisce un nuovo standard per la scrittura e l’editoria poetica. Dr Sethi’s School of Poetry è destinata a diventare un riferimento globale, ridefinendo il panorama poetico e ispirando le future generazioni di poeti. L’opera è in corso di traduzione anche in Italiano e sarà disponibile, co-autore il giornalista e scrittore italiano Goffredo Palmerini.

