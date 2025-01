Il 2024 di Interiorissimi: tra successi e nuove frontiere per il design

Il 2024 si chiude con un bilancio positivo per Interiorissimi, il magazine italiano dedicato al design e all’arredamento d’interni. Il Direttore Responsabile Claudio Pasqua, affiancato dal Vicedirettore Piero Carcerano, ha guidato il magazine attraverso un anno ricco di successi, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nel settore.

“È stato un anno straordinario, ricco di partecipazioni a fiere ed eventi che hanno rafforzato la nostra presenza”, ha dichiarato Pasqua, citando manifestazioni come il Fuori Salone, il Salone Internazionale del Libro di Torino, e Artissima. Questi appuntamenti non solo hanno arricchito il magazine con contenuti esclusivi, ma hanno anche favorito l’avvio di collaborazioni strategiche con realtà di rilievo, tra cui APeD – Associazione Progettisti e Designer e UNSIC Piemonte.

Le partnership hanno avuto un ruolo cruciale. “La collaborazione con APeD è stata particolarmente significativa: condividiamo l’obiettivo di promuovere il progettista d’interni come figura centrale per il benessere delle persone”, ha spiegato Pasqua. Un altro esempio è l’affiliazione con Casartigiani Piemonte, che ha consentito a Interiorissimi di offrire ingressi gratuiti a eventi di settore, rafforzando il legame con il pubblico.

L’attenzione verso l’innovazione è un tratto distintivo del magazine. A gennaio 2024, Interiorissimi ha partecipato a un evento all’Environment Park di Torino dedicato ad aerospazio e intelligenza artificiale, esplorando i legami tra queste discipline e il design. “Queste tecnologie offrono spunti cruciali per creare spazi più funzionali e sostenibili”, ha sottolineato il direttore.

Guardando al futuro, il 2025 si prospetta altrettanto promettente. Il magazine punta a rafforzare la propria presenza digitale e a promuovere iniziative formative sull’intelligenza artificiale generativa, una tecnologia che sta rivoluzionando il settore. “Grazie all’IA, è possibile ottimizzare tempi e costi, offrendo soluzioni progettuali personalizzate e coinvolgenti”, ha affermato Pasqua. Per supportare questa transizione, Interiorissimi ha già avviato corsi per professionisti, in collaborazione con esperti di tecnologia e design.

“Il design non è solo estetica, ma un equilibrio tra innovazione, funzionalità e sostenibilità”, ha concluso il direttore, ribadendo l’impegno del magazine nel raccontare l’evoluzione del settore e nell’ispirare i suoi lettori. Con uno sguardo verso il futuro, Interiorissimi promette di continuare a innovare e a valorizzare il talento nel mondo del design.