Land Rover: nuovi standard per i SUV sportivi

I SUV hanno saputo attirare tanta attenzione negli ultimi anni grazie al loro design fuori dall’ordinario. Molti automobilisti hanno scelto di acquistare modelli appartenenti a questa categoria sia per le prestazioni che garantiscono, sia per il grande comfort che offrono all’interno. Lo sa bene chi ha deciso di acquistare un SUV sportivo della gamma Land Rover, marchio automobilistico che fin dalle sue origini ha dedicato grande impegno nello sviluppo dei suoi modelli. Nel corso del tempo Land Rover ha imposto nuovi standard sul mercato, con SUV caratterizzati da tecnologie innovative e all’avanguardia. I suoi modelli, tra cui spicca Range Rover Sport, rappresentano il vero apice di questa categoria, una vetta a cui aspirare.

Punto d’incontro tra sportività e raffinatezza

I modelli Range Rover Sport sono progettati per essere dei veri e propri top di gamma nella categoria dei SUV sportivi. Hanno tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un SUV di questo segmento, a partire da una tenuta di strada unica nel suo genere. Stare al volante di Range Rover Sport è un’esperienza assolutamente da provare, con prestazioni sportive e una piena sicurezza in ogni situazione. Questo SUV ha letteralmente ridefinito il concetto di guida sportiva.

Al tempo stesso non manca l’attenzione per la raffinatezza e l’eleganza. I SUV di Land Rover sono veicoli di lusso, diventati nel tempo delle icone del settore automobilistico. Acquistare un modello Land Rover significa comprare uno status symbol, con cui dimostrare tutta la propria personalità. L’attenzione per la bellezza è posta sia all’esterno, con un design che fa delle linee sportive il suo vanto, sia all’interno.

Motori dalle elevate prestazioni

I SUV Range Rover Sport offrono agli automobilisti delle prestazioni davvero elevate. Dovreste provare questi modelli in prima persona, attraverso un test drive, per capire davvero di cosa stiamo parlando. Hanno motori potenti e dotati di una grande accelerazione, che li rende agili e scattanti in ogni situazione.

In più ciò che caratterizza tutti i modelli Land Rover, fin dal primo veicolo prodotto nel 1948, è la presenza della trazione integrale . Questo sistema permette di avere una migliore manovrabilità anche sui percorsi più difficili e complessi. Grazie alla trazione integrale nulla può fermare questi mezzi.

Inoltre, i motori dei nuovi SUV Land Rover hanno una buona efficienza energetica, ideale per chi vuole risparmiare sui propri consumi. In più non mancano modelli che utilizzano al meglio le nuove tecnologie, come Range Rover Sport electric hybrid. Questo SUV sportivo usa un sistema di tipo plug-in hybrid, che combina un motore a benzina con uno elettrico. Si riducono le emissioni di CO2, mentre si mantengono inalterate le prestazioni che hanno reso i SUV Range Rover Sport famosi in tutto il mondo.

Sicurezza a bordo

I SUV Range Rover Sport si dimostrano sicuri e completamente affidabili in ogni occasione. In fase di progettazione ci si è concentrati sulla tenuta di strada, per favorire la massima manovrabilità e il pieno controllo anche nelle situazioni più complicate. Oltre a ciò, questi mezzi sono dotati di sistemi di assistenza alla guida che danno agli automobilisti un reale sostegno nell’affrontare ed evitare eventuali imprevisti.

Questi sistemi utilizzano nuove tecnologie, come degli avanzati e precisi sensori che analizzano l’ambiente circostante a Range Rover Sport e riconoscono in pochi istanti potenziali pericoli.