Ancona. Il cordoglio della Regione Umbria per la scomparsa dell’operatore del 118 Diego Duca e della moglie Lucia Manfredi

Sono Lucia Manfredi e Diego Duca le due persone morte sabato mattina nella tragedia di Torrette. Entrambi quarantenni e moglie e marito da 11 anni, originari di Fabriano, ma trasferitisi ad Ancona da tempo visto che lei era dottoressa all’Aoum. La coppia lascia un bambino di 10 anni.

“Abbiamo appreso con profonda tristezza della tragica scomparsa di Diego Duca, autista del 118, e di sua moglie, coinvolti in un incidente stradale nei pressi di Ancona”, ha dichiarato la Presidente della Regione Umbria. “A nome mio e della Giunta regionale, esprimo la più sentita vicinanza ai familiari, duramente colpiti da questa enorme perdita. Un pensiero speciale va anche ai colleghi di Diego, medici e operatori dell’emergenza, che continuano con dedizione a garantire il benessere della comunità anche in questi giorni difficili. Questo tragico evento ci ricorda l’importanza di continuare a promuovere iniziative per la sicurezza stradale”.

La Bmw guidata da un uomo di 61 anni stava procedendo lungo la discesa di via Esino quando si è scontrata frontalmente con la Panda della dottoressa Manfredi, mandando quest’ultimo veicolo verso la colonnina del gas, poi abbattuta. La Bmw, ormai fuori controllo, ha preso anche un palo della luce e una Lancia Y. Il Pubblico ministero Paolo Gubinelli ha già aperto un fascicolo per duplice omicidio stradale, richiedendo inoltre un’autopsia su entrambe le vittime.

Diego Duca, originario di Fabriano, lavorava come autista del 118 per l’azienda ospedaliera di Perugia dal 2019. Non si era mai trasferito in Umbria per restare con la famiglia: con la moglie, Lucia Manfredi, medico della Clinica Medica a Torrette, morta anche lei nell’incidente, e con il figlio di dieci anni. Venerdì, dopo il turno pomeridiano a Perugia, li aveva raggiunti a Fabriano. Avrebbe dovuto riprendere servizio sabato per il turno notturno. Attoniti i colleghi che oggi avevano provato a contattarlo al telefono, senza ottenere risposta. L’Azienda Ospedaliera di Perugia esprime “il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane collega Diego Duca, autista del 118, e di sua moglie, entrambi vittime dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata del 4 gennaio a Torrette di Ancona. In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto ai loro cari e a tutti coloro che li hanno conosciuti e apprezzati. Le sue qualità umane e professionali rimarranno per sempre ispirazione per tutti noi”.