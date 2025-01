Serie C NOW girone C 21esima giornata pareggio (1-1) equo tra Crotone e Cavese

Crotone 1

Cavese 1

Marcatori: 4° Oviszach, 11° Sorrentino

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Armini, Di Pasquale, Giron, Gallo (Stronati), Schiro’ (Barberis), Silva, Vitale (Gomez), Oviszach (Spina), Tumminello. All. Longo

Cavese (4-3-3): Boffelli, Vitale, Sorrentino (Vigliotti), Piana, Fella, Pezzella, Saio, Konate, Peretti, Marranzino (Diarrassouba), Marchisano. All. Maiuri

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Assist. Francesco Romano di Isernia – Davide Rignanese di Rimini

Quarto giudice a bordo campo: Giovanni Castellano di Nichelino

Ammoniti: Konate, Silva, Piana, Vigliotti

Angoli: 4 a 3 per il Crotone

Recupero: 2 e 6 minuti

Spettatori: 4.303 incasso euro 19.755,98

Un minuto di raccoglimento per commemorare Aldo Agroppi

Mister Longo: “il Crotone in più occasioni meritava il secondo gol nonostante la non buona partita disputata dalla mia squadra. Rimane il rammarico del mancato successo. Aver subito il pareggio subito dopo il nostro vantaggio ha contribuito a elevare la forza degli avversari. Dobbiamo abituarci a raccogliere di più anche con prestazioni non elevate”.

Riparte e non bene il Crotone sul terreno dell’Ezio Scida in occasione del primo impegno casalingo del 2025. Mancato successo come non avviene dalla sedicesima giornata (24 novembre 2024) quando è stata sconfitta in rimonta (2-1) la Juventus Ng. Contro la Cavese mancata terza vittoria consecutiva, in aggiunta alle ultime due in trasferta. È un Crotone che tra le mura amiche non c’è. Ancora non viaggia da squadra leader come si evince dalle ultime tredici partite (7 vittorie, 1 sconfitta, 5 pareggi). La ventunesima giornata è toccato agli ospiti di mister Maiuri uscire indenni dallo Scida contro gli stessi undici della precedente formazione. Ospiti con le novità di Piana, Marranzino, Marchisano, in sostituzione di, Vigliotti, Loreto, Rizzo.

Avvio del gioco da parte del Crotone e primi due minuti a favore della Cavese che sfiora il vantaggio al secondo minuto con il difensore Vitale. Il Crotone reagisce e al quarto minuto passa in vantaggio con Oviszach dopo una perfetta triangolazione iniziata dalle retrovie e assist finale di Vitale. Ottavo gol stagionale del pitagorico. Undicesimo minuto errore difensivo del Crotone. Ne approfitta Sorrentino che di testa manda il pallone alle spalle di D’Alterio ed è il pareggio per gli ospiti. Risultato di parità nei primi quarantacinque minuti più due di recupero equo, con la Cavese che ha evidenziato una maggiore fisicità nella gestione delle giocate. Nel Crotone poco appariscente come in altre occasioni Silva. Tumminello assente sotto rete per azioni pericolose. Il solo Oviszach ha elevato il reparto offensivo per pericolosità nei confronti del portiere avversario. Minuto venticinque avrebbe potuto segnare il secondo gol se Boffelli non l’avesse impedito con una difficile respinta. In occasione del gol subito è riapparsa la solita insicurezza difensiva. Ripresa senza alcun sussulto iniziale a proposito di giocate pericolose. Ancora Oviszach al cinquantacinquesimo potrebbe segnare il secondo gol con un perfetto diagonale da fuori area. La soluzione di mister Longo per un diverso Crotone l’ingresso di Barberis e Gomez in sostituzione di Schiro’ e Vitale. È però la Cavese che al minuto sessantatre colpisce il palo in seguito a calcio d’angolo. Crotone inconcludente nelle triangolazione offensive e lento nelle ripartenze. Ospiti che si preoccupano di fare trascorrere il tempo con atteggiamenti antisportivo. Tutto da rifare tra le mura amiche e la mente degli addetti al calciomercato deve essere rivolta al calciomercato. Un’altra occasione persa sul terreno dello Scida per scalare l’alta classifica.