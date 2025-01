“Nataliandu a Caria” al Castello Galluppi, Poesia in vernacolo tra arte e tradizioni

Caria – Nella cittadina in provincia di Vibo Valentia un successone per l’evento dal titolo “Nataliandu a Caira”, ovvero andando vero il Natale Caria, ci si è incamminati verso il Santo Natale con una manifestazione di Poesie in Vernacolo, in lingua calabrese. Un evento itinerante, infatti la prima edizione si è svolta nel 2023 a Pannaconi , mentre quest’anno i protagonisti, poeti e artisti vari si sono fatti conoscere a Caria, una manifestazione voluta ed organizzata dal parroco di Caria e Drapia don Felice Palamara, insieme alla Poetessa Romina Candela nonché presidente del comitato “Crisalide”, insieme al sindaco Alessandro Porcelli, lo scrittore Michele Celano, Sara Piccolo e la Proloco. È stato scelto lo storico maniero del Castello Galluppi per ospitare nelle stanze le opere d’arte di alcuni pittori del territorio, oltre all’associazione “A Mano a mano”, con le proprie creazioni, inoltre le opera di due artigiani del posto, le bellissime ceste in vimini del cestaio Cosimo Rombolà e gli splendidi vasi in terracotta del vasaio Francesco Rombolà.. Un evento ricco di attività quindi, dove i visitatori hanno potuto vedere varie opere artistiche oltre poi ad ascoltare il gran numero di poeti che si sono esibiti leggendo le loro liriche.

Gli artisti presenti che hanno partecipato con i loro quadri alla collettiva d’arte sono stati : Marianna Nadile, Vera Console, Tania Marino, Celeste Fortuna, Sara Piccolo, M. Grazia Cortese, Irene Fazzari, Olga Litvinova, Gerolamo Naso e lo scultore del ferro Antonio Salvatore Maio ..

Tra una poesia e l’altra non poteva mancare la musica, quale se non quella festosa della “Fanfara Fiorita” di Rombiolo , che ha reso l’evento allegro e gioioso, hanno suonato musiche natalizie ed altri brani in modo veramente impeccabile con la cornamusa, tamburello, organetto e pipita, straordinari. Comunque la vera punta di diamante dell’evento è stata la poesia in vernacolo, versi dedicati al Natale e alle tradizioni natalizie. Tanti i poeti presenti all’evento e sono: Mela Zelinda, Rosa Veneziano, Paola Giancani, lo stesso Don Felice Palamara, la scrittrice Giuseppina Prostamo, Romana Grillo, Francesco Fiamingo, Rino Rosario LoGiacco, la poetessa e cantante lirica Margherita Pietropaolo, lo scrittore Michele Celano, Franco Restuccia, le pittrici e poetesse Vera Console e Tania Marino, la stessa Romina Candela, Bruno Mobrici, Marianna Nadile, Lorenzo Pasquale.

Nel corso della serata il pubblico presente in sala ha votato ogni poesia declamata dai poeti, decretando così le tre poesie salite sul podio, i tre i poeti finalisti sono stati; Tania Marino al terzo posto, il secondo se l’è giudicato Margherita Pietropaolo ed il primo don Felice Palamara, ai quali sono stati consegnati i tre trofei con attestato, ai rimanenti partecipanti, è stato consegnato un attestato di merito.

All’evento c’è stato anche un ospite d’onore, l’attrice Dolores Mazzeo che ha declamato poesie e prosa di grandi autori, emozionando tutti i presenti in sala.

“Una sala gremita di persone, oltre ai poeti, artisti, la gente del posto, i quali sono stati attenti ad ogni verso di poesia, applaudendo i poeti, sono stati momenti di musica e arte molto coinvolgenti che hanno reso il castello Galluppi ancora più magico – ha dichiarato la presidente del Comitato Crisalide Romina Candela – questo manifestazione è stata un’occasione per riscoprire il vero spirito del Natale, tramite i versi dei poeti, le tradizioni, della nostra lingua di origine, il dialetto, le nostre radici, che bisogna continuare a tramandare ai giovani e lottare per non farli morire. L’edizione 2024 di Nataliandu a Caria è stato un vero successo visto il risultato, siamo stati soddisfatti soprattutto dal sorriso impresso sul viso di un pubblico che ha sete di tradizioni e nostalgia del passato”. Il Castello Galluppi è stato invaso da poeti, scrittori e pittori e tanta gente che ha decretato il successo della manifestazione .. Co. Rino Logiacco