Francesco La Gamba propone: il Capodanno Rai a Vibo Valentia

Francesco La Gamba, noto per il suo impegno sociale a Vibo Valentia e attivo nella promozione ed organizzazione di grandi eventi, ma anche di marketing territoriale, avanza una proposta ambiziosa: portare la prossima edizione de “L’Anno che Verrà”, il celebre Capodanno Rai, nella città di Vibo Valentia. L’evento, che nelle prime due edizioni calabresi ha raccolto un successo straordinario in termini di ascolti e impatto economico, “potrebbe rappresentare un’opportunità unica per il rilancio turistico e culturale del territorio vibonese” scrive La Gamba su facebook.

“Dopo i trionfi di Crotone, che ha salutato il 2023 con ben 10 milioni di telespettatori, e Reggio Calabria, che ha ospitato l’edizione 2024 sul suggestivo Lungomare Falcomatà, è tempo di guardare al futuro”. La Gamba sottolinea che “Vibo Valentia, pur essendo una città spesso marginalizzata nelle scelte regionali, ha le potenzialità per accogliere un evento di tale portata, trasformandosi in un palcoscenico nazionale”.

“Invito la politica locale a muoversi compatta per proporre Vibo Valentia come sede della terza edizione. Sarebbe un’occasione non solo per promuovere il territorio, ma anche per rispondere all’esigenza di riscatto di una città che merita maggiore visibilità”, ha dichiarato La Gamba.

L’idea rappresenta una sfida, ma anche una concreta possibilità di cambiamento per la città e l’intera provincia, che potrebbero beneficiare dell’indotto mediatico e turistico generato da un evento di tale rilievo.

Chi è Francesco La Gamba

Francesco La Gamba è CEO della Italian Football World che si occupa dell’organizzazione di eventi sportivi, tra quali il Premio Sportivo Salvatore La Gamba dedicato a Salvatore La Gamba, ormai entrato nei premi di rilevanza internazionale avendo premiato molto personaggi del mondo sportivo. Francesco La Gamba inoltre si occupa di marketing management e di tutto ciò che possa essere di utile per valorizzare il territorio, attraverso eventi e progetti.