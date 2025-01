Raccolta fondi natalizia 2024: un successo per Famiglie SMA APS ETS

La campagna di raccolta fondi natalizia 2024 organizzata a favore di Famiglie SMA APS ETS si è conclusa con risultati straordinari. Grazie al supporto di numerosi volontari e sostenitori, sono stati raccolti 5.496 euro attraverso la vendita di palline di Natale e biscotti dell’associazione.

Tra i principali protagonisti dell’iniziativa, si distinguono Elena Mannini, Angela Lucchesi e molti altri che hanno contribuito sia direttamente che indirettamente al successo della raccolta. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai punti vendita che hanno messo a disposizione le proprie attività per promuovere la campagna, tra cui:

Edicola Fabbricotti di Renzo Pertici

Silvia Hairstyle di Silvia Balleri

Valentina Thecartoonshow

Miura Livorno Martinelli

G.Anzo

Ca.Le.Lo Srl

Circolo Tennis Olimpia Elisa Mori, che ha raggiunto un nuovo record personale con il supporto di Gioia Lo Vecchio, Manola Delfino e Valeria Falleni.

Inoltre, un particolare riconoscimento va a Milena Rizzo e al team del Dipartimento di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa per il loro contributo.

Quest’anno, una parte della gestione logistica è stata facilitata da diversi punti vendita che hanno provveduto direttamente all’approvvigionamento dei prodotti dall’associazione, semplificando le operazioni. Per questo motivo, non è stato possibile pubblicare la copia del bonifico totale. Lo si legge in una nota postata su facebook.

L’associazione esprime – nella stessa nota – “profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo, ribadendo l’importanza della collaborazione per il sostegno alle famiglie SMA”.