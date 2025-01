Capodanno Rai: la Calabria si conferma protagonista per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo, il Capodanno di Rai 1 sarà ospitato dalla Calabria. Dopo il successo degli eventi a Crotone e Reggio Calabria, anche la notte di San Silvestro tra il 2025 e il 2026 vedrà la regione più meridionale dell’Italia peninsulare al centro dell’attenzione nazionale.

L’annuncio è stato dato dal conduttore Marco Liorni al termine dello spettacolo di Capodanno 2024 a Reggio Calabria, confermando il prolungamento dell’accordo biennale con la Regione. “Siamo stati così bene che anche l’anno prossimo ci ritroveremo qui”, ha dichiarato Liorni, che ha brillantemente guidato l’evento dopo i nove anni consecutivi condotti da Amadeus.

Dove sarà il prossimo Capodanno Rai in Calabria?

La scelta della location per il Capodanno 2025 è ancora da definire, ma si prevede che i funzionari Rai effettueranno sopralluoghi nel corso dell’anno. L’attenzione sembra spostarsi su una delle tre province calabresi non ancora protagoniste: Cosenza, Catanzaro o Vibo Valentia. Tuttavia, non si esclude una decisione che privilegi centralità geografica e logistica, come Lamezia Terme, o una località pittoresca e iconica come Tropea, Pizzo Calabro, Diamante o Soverato.

La presenza dell’Aeroporto di Lamezia Terme, che garantisce un facile accesso per artisti e tecnici, rappresenta un fattore rilevante nella scelta della località. Tuttavia, l’idea di valorizzare borghi più piccoli o luoghi particolarmente suggestivi rimane una possibilità concreta.

Una vetrina per la Calabria

La collaborazione con la Rai ha già portato significativi benefici in termini di visibilità e promozione del territorio calabrese, un’opportunità che la Regione intende sfruttare al meglio. Nei prossimi mesi si saprà di più sulla città prescelta, ma è certo che il Capodanno Rai continuerà a mettere in luce le eccellenze e le bellezze della Calabria.