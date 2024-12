Rino Logiacco: un poliedrico intellettuale calabrese, noto per il suo impegno nella cultura e nell’arte

Rino Logiacco è un poliedrico intellettuale calabrese, noto per il suo impegno nella cultura e nell’arte. Nato nel 1957 a Melicucco, ha iniziato la sua carriera nel mondo della comunicazione nel 1975 come speaker radiofonico presso “Radio Melicucco”. Successivamente, ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui “La Prima Pagina”, dove ha ricoperto il ruolo di corrispondente per molti anni.

Nel campo letterario, Logiacco ha pubblicato diverse opere, tra cui la raccolta di poesie “Emozioni”, edita da Dragorosso Editore. Questa pubblicazione è disponibile su piattaforme come Amazon e IBS.

Oltre alla sua attività letteraria, Logiacco è il presidente dell’Associazione Culturale “La Fenice”, attraverso la quale organizza eventi culturali e artistici, tra cui il premio di poesia “Araba Fenice”, riconosciuto come Premio Internazionale nell’Enciclopedia Mondiale di WikiPoesia. Per il suo impegno culturale e sociale, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine di Dante Alighieri e il titolo di Console Accademico dall’Enciclopedia poetica Wikipoesia.

Per ulteriori informazioni sulle sue opere e attività, è possibile consultare il suo profilo Facebook.