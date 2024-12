Napoli-Venezia 1-0: Il Napoli di Conte vola in vetta

Il Napoli di Antonio Conte risponde presente e, grazie a un gol di Giacomo Raspadori, si porta in testa alla classifica, affiancando l’Atalanta. Al Maradona, il Venezia ha dimostrato grande determinazione e solidità difensiva per oltre ottanta minuti, sfruttando anche le parate prodigiose del giovane portiere Stankovic. Il classe 2002 ha respinto un rigore di Lukaku e ha mantenuto la sua squadra a galla con interventi decisivi in diverse occasioni.

Tuttavia, la magia di Conte non è mancata. Dalla panchina, il tecnico partenopeo ha chiamato in causa il numero ottantuno, Giacomo Raspadori, che in appena nove minuti ha sbloccato la gara, regalando al Napoli tre punti vitali. Con questa vittoria, il Napoli sale a quota 41 punti, agganciando l’Atalanta in vetta alla classifica e confermando la sua forza sotto la guida di Conte.