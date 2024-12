Apertura del Giubileo a Oppido Mamertina: un evento di fede e comunità in diretta su Piana Tv

Oppido Mamertina, un piccolo gioiello nel cuore della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, si veste a festa per l’apertura ufficiale del Giubileo straordinario. L’evento, che attira fedeli e curiosi da tutta la regione, rappresenta un momento di profonda spiritualità e condivisione per la comunità locale.

L’apertura del Giubileo è segnata da una solenne celebrazione eucaristica nella storica Cattedrale di Oppido Mamertina, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. Il rito d’inizio ha visto il Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, Monsignor Giuseppe Alberti, aprire la Porta Santa, simbolo di grazia e misericordia, dando ufficialmente inizio a un anno speciale dedicato al perdono, alla riconciliazione e alla rinascita spirituale.

L’evento è attualmente in corso ed è trasmesso in diretta dall’emittente calabrese Piana TV, che sta permettendo a chi non può essere presente fisicamente di partecipare a distanza (Canale 185 del digitale terrestre. Oppure sull’app LOCALTV cliccare sull’icona PIANA TV, oppure su www.pianatv.it). La trasmissione offre una copertura completa dell’evento, con immagini suggestive e approfondimenti che mettono in luce il significato profondo del Giubileo per la comunità di Oppido Mamertina e per l’intera regione Calabria.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, spiccano le parole del Vescovo Alberti, che ha invitato i fedeli a vivere questo anno giubilare come un’opportunità per riscoprire il valore della fede, della solidarietà e della pace. La celebrazione è accompagnata da canti liturgici e da una partecipazione corale che ha unito giovani, anziani e famiglie in un unico spirito di comunione.

Il Giubileo a Oppido Mamertina si pone non solo come un appuntamento religioso, ma anche come un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio. La Cattedrale, con la sua architettura imponente e la sua storia millenaria, è al centro dell’attenzione, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un luogo di profonda bellezza e spiritualità.

Grazie alla trasmissione in diretta di Piana TV, l’apertura del Giubileo raggiunge un pubblico più vasto, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e appartenenza che caratterizza la Piana di Gioia Tauro. Questo evento segna l’inizio di un anno ricco di appuntamenti religiosi, culturali e sociali che coinvolgeranno non solo la città di Oppido Mamertina, ma anche l’intera diocesi.

Con l’apertura del Giubileo, Oppido Mamertina si conferma un punto di riferimento spirituale e culturale per la Calabria, unendo tradizione e modernità in un percorso di fede e rinnovamento.