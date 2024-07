“Informiamo i nostri telespettatori che PIANA TV è visibile da oggi su “LOCAL TV” in tutto il mondo”. Ad annunciarlo attraverso i canali social l’editore Michele Cavallaro. Piana Tv, televisione di riferimento della Piana di Gioia Tauro, è da anni una voce libera ed autorevole di uno dei territori calabresi più dinamici e all’avanguardia.

“Basta digitare https://local-tv.it/channel/42/piana-tv.html per guardare la nostra programmazione. Oppure su www.pianatv.it oppure ancora sul canale 13 di Telemia per i possessori di smart tv. E ancora sul canale 185 del digitale terrestre sempre in alta definizione”. Grazie a questo ulteriore canale di diffusione, PIANA TV sarà fruibile ovunque, anche a beneficio dei tanti calabresi nel Mondo che grazie al canale possono rimanere “in contatto” con la loro terra natia. Buona visione!