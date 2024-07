Noleggio tavoli e sedie per eventi o catering

In questo articolo andremo a parlare del noleggio tavolo e sedie che rappresenta un’opzione pratica per qualunque evento che può essere matrimonio, evento aziendale, conferenza, compleanno e che richiede ovviamente una pianificazione accurata e fatta per tempo.

In questi casi una delle cose più importanti da curare sarà la disposizione e l’ottimizzazione dello spazio a disposizione, facendo attenzione particolarmente alla scelta e la disposizione di sedie e tavoli.

Ecco perché vogliamo dire che optare per il noleggio di questi elementi potrà offrire molti vantaggi rispetto all’acquisto partendo dal fattore ovviamente economico. Però non è solo questo da considerare in quanto noleggiare tavoli e sedie significa avere molte opzioni a disposizione, al di là se parliamo di sedie eleganti che possono servire per un matrimonio sofisticato, oppure robusti tavoli pieghevoli per una fiera commerciale, o ancora comode sedie imbottite per una conferenza. perché in ogni caso l’azienda di noleggio saprà offrire delle opzioni per soddisfare qualunque esigenza di tipo stilistico e funzionale.

Come dicevamo prima c’è anche un discorso di Risparmio economico da non sottovalutare, anche perché acquistare tavoli e sedie per un singolo evento potrebbe essere veramente molto costoso: ed ecco perché è bene considerare il noleggio proprio per ridurre notevolmente i costi in modo da destinare quella parte del budget verso altri aspetti cruciali dell’organizzazione dell’evento quali catering decorazione o intrattenimento, giusto per fare alcuni esempi.

Inoltre, un’epoca storica in cui la sostenibilità è sempre più importante, e verso la quale molte persone sono attente, il noleggio rappresenta una scelta ecologica: ed ecco perché sarebbe il caso di evitare l’acquisto di mobili che potrebbero essere usati solo una volta per poi essere toccati o smaltite, riducendo così lo spreco e l’impatto ambientale.

Quali sono le tipologie di tavole di sede di solito disponibili

Diciamo che possiamo trovare varie opzioni queste aziende di noleggio come, per esempio, i tavoli rotondi che sono perfetti per matrimonio e cene formali, nel senso che favoriscono una conversazione tra gli ospiti, oppure tavoli rettangolari perfetti per buffet e conferenze ed eventi aziendali dove sarà fondamentale ottimizzare lo spazio, o ancora tavoli alti che spesso vengono utilizzati per eventi informali tipo cocktail party, anche perché consentono gli ospiti di muoversi liberamente.

Per quanto riguarda le sedie possiamo trovare quelle eleganti e classiche che risultano perfette per matrimoni e cene di gala, oppure quelle pieghevoli che sono pratiche, versatili, e che potranno essere utilizzate per tutta una serie di eventi diversi, essendo anche facili da trasportare e sistemare.

Da non sottovalutare nemmeno le sedie imbottite che offrono più comfort e che risultano perfette per quegli eventi che durano diverse ore durante i quali bisogna stare seduti come conferenze e seminari.

Per una scelta soddisfacente sarà importante valutare la natura dell’evento, nonché il numero di ospiti e il tipo di atmosfera che si vuole creare perché per esempio è chiaro che una festa di compleanno informale avrà esigenze diverse rispetto a un matrimonio.

Infine, sarà necessario pianificare in anticipo i tavoli e le sedie soprattutto durante i periodi di alta stagione.