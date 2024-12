Saldi invernali 2025 al via in Umbria dal 4 gennaio con sconti e nuove regole

La stagione dei saldi invernali 2025 è ormai alle porte, e in Umbria inizierà ufficialmente sabato 4 gennaio, come stabilito dalla Giunta regionale in linea con le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. I saldi, che dureranno 60 giorni, rappresentano un’ottima occasione per rinnovare il guardaroba approfittando di sconti significativi, ma ci sono alcuni principi di base da ricordare per vivere l’esperienza d’acquisto al meglio.

Normative sui saldi invernali 2025 in Umbria

Data di inizio : come ogni anno, i saldi invernali iniziano il primo giorno feriale antecedente l’Epifania , che nel 2025 è il 4 gennaio .

: come ogni anno, i saldi invernali iniziano il , che nel 2025 è il . Durata: i saldi si protraggono per 60 giorni, concludendosi quindi il 5 marzo.

Linee guida per consumatori e negozianti

Cambi

La possibilità di cambiare un capo acquistato in saldo è a discrezione del negoziante, salvo il caso in cui il prodotto sia difettoso o non conforme. In quest’ultimo caso, il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) garantisce il diritto alla riparazione, sostituzione o rimborso. Il cliente deve denunciare eventuali difetti entro due mesi dalla scoperta. Prova dei capi

Non è obbligatorio consentire la prova dei capi, e la decisione è lasciata al singolo commerciante. È sempre consigliabile chiedere informazioni in negozio per evitare sorprese. Pagamenti

I commercianti devono accettare i pagamenti con carte di credito, promuovendo in particolare le modalità cashless, sempre più pratiche e sicure. Prodotti in saldo

Gli articoli proposti devono essere di natura stagionale o di moda, ovvero soggetti a deprezzamento significativo se non venduti entro il periodo stabilito. Non è consentito includere prodotti di magazzino non stagionali. Indicazione del prezzo

La normativa prevede l’obbligo di mostrare chiaramente: Il prezzo normale di vendita , che secondo la recente Direttiva Omnibus (D.lgs. 26/2023) corrisponde al prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi .

, che secondo la recente corrisponde al prezzo più basso praticato nei . La percentuale di sconto applicata.

applicata. Il prezzo finale del prodotto.

Consigli per gli acquisti

Prepararsi in anticipo : individuare i negozi di interesse e monitorare i prezzi prima dell’inizio dei saldi, per essere sicuri che gli sconti siano reali.

: individuare i negozi di interesse e monitorare i prezzi prima dell’inizio dei saldi, per essere sicuri che gli sconti siano reali. Attenzione alle etichette : controllare che il prezzo sia indicato chiaramente con tutte le informazioni richieste dalla normativa.

: controllare che il prezzo sia indicato chiaramente con tutte le informazioni richieste dalla normativa. Conservare lo scontrino : essenziale per eventuali cambi o reclami.

: essenziale per eventuali cambi o reclami. Diffidare dagli sconti troppo elevati: potrebbero celare merce non stagionale o di bassa qualità.

Con queste indicazioni, potrete approfittare al massimo dei saldi invernali, contribuendo al tempo stesso a sostenere il commercio locale. Buono shopping!