Saldi invernali 2025: le date regione per regione, consigli utili e i diritti dei consumatori

La stagione dei saldi invernali 2025 sta per cominciare e, come ogni anno, rappresenta un momento attesissimo dai consumatori italiani e una boccata d’ossigeno per il commercio. Gli sconti partiranno ufficialmente il 4 gennaio in gran parte del Paese, ma con alcune differenze regionali. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date, i consigli per fare acquisti intelligenti e i diritti che ogni consumatore dovrebbe conoscere.

Le date dei saldi regione per regione

I saldi invernali 2025 inizieranno in modo uniforme in molte regioni, con il 4 gennaio come giorno di riferimento. Tuttavia, alcune aree hanno stabilito date leggermente diverse. Ecco il calendario completo:

Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo

Basilicata: dal 4 gennaio al 4 marzo

Calabria: dal 4 gennaio al 4 marzo

Campania: dal 4 gennaio al 4 marzo

Emilia-Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 4 marzo

Lazio: dal 4 gennaio al 4 marzo

Liguria: dal 4 gennaio al 4 marzo

Lombardia: dal 4 gennaio al 4 marzo

Marche: dal 4 gennaio al 4 marzo

Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo

Piemonte: dal 4 gennaio al 4 marzo

Puglia: dal 4 gennaio al 4 marzo

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo

Sicilia: dal 2 gennaio al 2 marzo

Toscana: dal 4 gennaio al 4 marzo

Trentino-Alto Adige: date a discrezione dei singoli comuni

Umbria: dal 4 gennaio al 4 marzo

Valle d’Aosta: dal 4 gennaio al 4 marzo

Veneto: dal 4 gennaio al 4 marzo

Come sempre, la durata complessiva dei saldi è di 60 giorni, ma le regole possono variare leggermente in alcune regioni, quindi è consigliabile verificare eventuali specifiche locali.

Consigli per fare acquisti intelligenti

Acquistare durante i saldi può essere un’ottima occasione per risparmiare, ma è importante fare attenzione ad alcuni aspetti per evitare spiacevoli sorprese.

Fate una lista di priorità Prima di immergervi nello shopping, fate una lista degli articoli di cui avete realmente bisogno. Questo vi aiuterà a evitare acquisti impulsivi e a concentrare il budget su ciò che è davvero importante.

Monitorate i prezzi prima dell’inizio dei saldi Uno dei rischi più comuni è quello di incappare in falsi sconti. Monitorare i prezzi degli articoli che vi interessano nelle settimane precedenti all’inizio dei saldi vi permetterà di verificare se il ribasso è reale.

Controllate etichette e sconti La normativa prevede l’obbligo di indicare:

Il prezzo originale dell’articolo (che, secondo la Direttiva Omnibus, deve essere il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi).

La percentuale di sconto applicata.

Il prezzo finale.

Occhio ai resi Informatevi sulla politica di reso del negozio. Durante i saldi, molti esercenti non consentono i cambi se non in caso di difetti del prodotto.

Conservate lo scontrino Lo scontrino è essenziale per eventuali cambi o reclami. Tenetelo sempre al sicuro fino a quando non sarete sicuri della qualità e della vestibilità dell’acquisto.

Diffidate da sconti troppo elevati Sconti superiori al 70-80% potrebbero nascondere merce di bassa qualità o articoli non stagionali.

I diritti dei consumatori

Conoscere i propri diritti è fondamentale per vivere i saldi senza stress. Ecco i principali aspetti da tenere a mente:

Cambi e resi La possibilità di cambiare un capo acquistato in saldo è a discrezione del negoziante, salvo il caso in cui il prodotto presenti difetti o non sia conforme. In tali circostanze, il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) prevede che il cliente abbia diritto alla riparazione, sostituzione o rimborso. Il difetto deve essere segnalato entro due mesi dalla scoperta.

Prova dei capi Non c’è obbligo per i negozianti di consentire la prova dei capi durante i saldi. Tuttavia, molti esercizi commerciali la permettono per garantire un miglior servizio ai clienti.

Pagamenti Tutti i negozi sono tenuti ad accettare i pagamenti con carte di credito e debito. Inoltre, grazie alla crescente diffusione delle modalità cashless, i pagamenti digitali sono sempre più favoriti.

Prodotti in saldo Gli articoli messi in saldo devono essere di natura stagionale o di moda, ossia suscettibili di un rapido deprezzamento se non venduti entro il periodo previsto. Non è consentito includere merce di magazzino non stagionale o articoli acquistati appositamente per i saldi.

Trasparenza sui prezzi Come previsto dalla Direttiva Omnibus (D.lgs. 26/2023), è obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale, per garantire la massima trasparenza nei confronti dei consumatori.

Saldi online: attenzione agli acquisti digitali

Anche gli acquisti online durante i saldi seguono regole specifiche. Le piattaforme di e-commerce devono rispettare le stesse normative dei negozi fisici, inclusa la trasparenza sui prezzi e la garanzia sui prodotti.

Consigli utili per lo shopping online:

Verificate la reputazione del sito prima di acquistare.

Controllate le politiche di reso: per gli acquisti online è previsto un diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, senza necessità di fornire spiegazioni.

Fate attenzione alle spese di spedizione, che possono incidere sul costo complessivo dell’acquisto.

Il ruolo dei saldi nel commercio locale

I saldi rappresentano un momento cruciale per i negozi, soprattutto per quelli di piccole e medie dimensioni, che possono sfruttare questa occasione per smaltire gli stock di fine stagione e attirare nuovi clienti. Sostenere il commercio locale acquistando nei negozi di prossimità contribuisce a mantenere viva l’economia del territorio.

I saldi invernali 2025 sono un’opportunità imperdibile per rinnovare il guardaroba o acquistare prodotti desiderati a prezzi convenienti. Seguendo i consigli sopra indicati e conoscendo i propri diritti, potrete vivere un’esperienza di shopping serena e soddisfacente, sostenendo al contempo il commercio locale. Buoni acquisti!