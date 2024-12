Ballando con le stelle. La coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincono la finale 2024

La finale di Ballando con le stelle 2024 si è conclusa con il trionfo di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, coppia non solo sul palco ma anche nella vita privata. I due, che si sono avvicinati dietro le quinte del programma, hanno conquistato la coppa e già si parla di un possibile matrimonio.

L’ultima puntata, andata in onda dopo settimane di polemiche, si è svolta in un clima più disteso, nonostante l’assenza di Guillermo Mariotto. Il giudice, infatti, non ha potuto partecipare per un infortunio al ginocchio avvenuto durante un impegno a Riad. Milly Carlucci, conduttrice dello show, ha spiegato la situazione in diretta: “Guillermo si è fatto male provocandosi una lesione ai legamenti. Ci ha inviato un certificato medico e gli auguriamo una pronta guarigione”. L’assenza di Mariotto ha fatto seguito a settimane di tensioni, tra cui accuse di molestie smentite, un abbandono dello studio e successive scuse.

La serata ha segnato anche un traguardo importante: la duecentesima puntata del programma. La giuria, ridotta a quattro membri, era composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, con il supporto di Alberto Matano, il “principe del tesoretto”. In studio, anche i “Tribuni del popolo” Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Tra gli ospiti della serata, i Negramaro, che hanno annunciato la nascita imminente del secondo figlio di Giuliano Sangiorgi, Fiorella Mannoia, che si è cimentata in qualche passo di samba, e Gigi Buffon.

I finalisti in gara erano: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

I momenti clou della serata

Federica Pellegrini, che si è classificata seconda insieme a Pasquale La Rocca, ha raccontato le difficoltà affrontate durante la competizione: “Sono state settimane complicate, soprattutto l’ultima. Abbiamo dovuto recuperare il tempo perso”. La campionessa ha vissuto una stagione particolarmente movimentata, iniziata con il maestro Angelo Madonia, poi sostituito da Samuel Peron a causa di un infortunio. Peron, a sua volta, ha lasciato la gara per un altro problema fisico.

La Pellegrini ha espresso un po’ di delusione per non aver vinto: “Non ho mai vinto una coppa, ma sono orgogliosa di questo percorso”. Pasquale La Rocca, suo partner nella gara, ha lasciato intendere che questa potrebbe essere la sua ultima partecipazione a Ballando con le stelle.

Il terzo posto è andato a Federica Nargi e Luca Favilla, mentre Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno conquistato il primo posto, confermando la loro intesa sia sul palco che nella vita privata.

Con il successo della finale, Ballando con le stelle si conferma uno degli appuntamenti televisivi più seguiti, capace di unire spettacolo, emozioni e colpi di scena.