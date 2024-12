Maltempo a Modena: salatura dei principali cavalcavia

Per prevenire la formazione di ghiaccio, in considerazione del maltempo e delle basse temperature attese per questa notte, nella serata di oggi, venerdì 20 dicembre, i mezzi spargisale del Comune di Modena effettueranno un intervento di salatura sui principali cavalcavia della città.

In particolare, ad essere interessati dall’intervento, che si svolgerà dalle ore 22, saranno i cavalcavia Mazzoni, Cialdini, Ciro Menotti e Madonnina. L’operazione rientra tra le azioni previste dal Piano neve 2024-2025 del Comune, attivo dal 15 novembre che vede impegnato un raggruppamento temporaneo di imprese.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito https://www.comune.modena.it/argomenti/piano-neve. È possibile iscriversi anche al servizio di messaggistica basato sulla “app” Telegram (canale @ComuneMO-allerta) per essere informati con tempestività sulla condizione delle strade e sugli interventi dei mezzi in caso di neve o ghiaccio. Le informazioni per iscriversi al canale sono pubblicate sul sito dell’ente, all’indirizzo https://www.comune.modena.it/argomenti/telegram.

La Polizia locale raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione alle condizioni delle strade: in questi giorni, appunto, a causa delle temperature è elevato il rischio di gelate notturne e, di conseguenza, della presenza di ghiaccio sull’asfalto al mattino. Si ricorda, infine, che in questo periodo si può circolare nel territorio comunale solo con veicoli dotati di pneumatici invernali o muniti di catene compatibili a bordo del mezzo anche se non nevica.