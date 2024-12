La mia filosofia: trovare la luce nelle ombre della sofferenza

di Krishan Chand Sethi *

La sofferenza è stata il mio maestro, nonché l’ombra che mi ha accompagnato per tutta la vita, plasmando il nucleo stesso del mio essere. Ha guidato i miei pensieri, influenzato le mie decisioni e infine modellato la mia filosofia. Queste esperienze non solo mi hanno cambiato, ma mi hanno spinto a introspezione, riflessione e una profonda ricerca su come la sofferenza influenzi la crescita personale e la comprensione. Questa filosofia non deriva da una teoria speculativa, ma dall’esperienza; credo che possa parlare a chiunque abbia mai sentito il peso del dolore e cercato in esso un significato.

Le origini della mia filosofia

Non ho mai trovato il mio posto tra coloro che sembravano accettare il dolore come parte della crescita. Per la maggior parte delle persone, era solo un ospite indesiderato da evitare, simile a una debolezza. Ma la vita ha avuto il suo modo di cambiare le cose, portando nella mia esistenza perdita, fallimenti e momenti di dubbio personale, spogliando strato dopo strato le illusioni che circondavano la mia identità.

Ricordo distintamente un periodo di fallimento professionale e di dolore personale. Non erano episodi rari, ma quella stagione di sofferenza si protrasse così a lungo da rendere estremamente difficile capire chi fossi e quale fosse il mio valore. Quando un progetto significativo fallì, mi sentii sopraffatto dall’inadeguatezza. In retrospettiva, quel fallimento mi spinse verso la resilienza e la creatività. Solo mesi dopo, affrontando un nuovo progetto con le lezioni apprese, capii l’importanza di quell’esperienza dolorosa.

Imparare a vedere il dolore come un’opportunità di riflessione

La sofferenza mi ha insegnato che la riflessione è essenziale. Il dolore zittisce il rumore circostante e ti costringe a confrontarti con i tuoi pensieri. Ho iniziato a pormi domande profonde:

Questo è davvero importante per me? Sto vivendo una buona vita? Cosa vuole insegnarmi questo dolore?

Ho scoperto che la sofferenza contiene opportunità nascoste per la crescita.

Il ruolo della resilienza nella mia storia

La resilienza non è innata, ma si apprende attraverso la sofferenza. Ho capito che è un muscolo che si rafforza con le sfide. In momenti di perdita personale e pressioni professionali, ho trovato una forza interiore che non sapevo di possedere. Ogni sfida superata mi ha insegnato a piegarmi senza spezzarmi.

Empatia: un frutto della sofferenza

La sofferenza mi ha donato empatia. Prima, i problemi degli altri sembravano distanti. Ora, capisco più profondamente le loro esperienze. Questo ha influenzato non solo le mie relazioni personali, ma anche il mio lavoro creativo.

La ricerca di significato nella sofferenza

Durante il mio cammino, mi sono chiesto: perché soffriamo? Cercando risposte nella filosofia e nella spiritualità, ho trovato il pensiero di Viktor Frankl: “Quando non possiamo più cambiare una situazione, siamo sfidati a cambiare noi stessi”. Queste parole sono diventate la base della mia filosofia.

Illusioni infrante e chiarezza acquisita

La sofferenza infrange le illusioni sulla giustizia e la prevedibilità della vita. Pur essendo dolorosa, porta chiarezza, aiutandoci a focalizzarci su ciò che conta davvero.

La creatività nata dal dolore

Il dolore ha spesso alimentato il mio viaggio artistico. Nei momenti più difficili, la scrittura è stata un conforto, trasformando il dolore in forza e speranza. Racconto spesso questa esperienza per incoraggiare gli altri a usare la sofferenza come trampolino di lancio creativo.

Sofferenza nelle relazioni e nella comunità

La sofferenza non definisce solo l’individuo, ma anche le relazioni e le comunità. Ho visto la forza che emerge quando le persone si uniscono durante le avversità, trovando sostegno reciproco resilienza collettiva.

Lezioni pratiche dalla sofferenza

Riflettere: la sofferenza insegna, ma richiede tempo per comprendere le lezioni. Chiedere aiuto: il dolore non deve essere affrontato da soli. Focalizzarsi sulla crescita: chiedersi “Cosa posso imparare da questo?” trasforma il dolore in opportunità.

Conclusione: la sofferenza come maestro

La sofferenza è il più grande insegnante. Mi ha condotto alla scoperta di me stesso, portandomi resilienza, empatia e creatività. Non segna la fine, ma l’inizio di un cambiamento profondo. Per coloro che sono in preda al dolore, ecco il mio punto di vista: il dolore non segna la fine ma solo l’inizio di un cambiamento profondo. È un’opportunità per crescere, relazionarsi e apprendere quanto siano profonde la tua forza e la tua saggezza. Come dice Rumi: “La ferita è il luogo dove entra la luce”. Questa non è una filosofia astratta, ma un’esperienza vissuta che continua a plasmare la mia vita e il mio lavoro.

*Dr. Sethi K.C. – (Autore)

Daman, India – Auckland, Nuova Zelanda