Novagorica, “Carne e saliva”: ascolta il nuovo brano

Dal 20 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “CARNE E SALIVA”, il nuovo singolo dei novagorica disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 13 dicembre.

“Carne e Saliva” è un manifesto di speranza e disperazione. Un brano che racchiude l’essenza dell’amore, nella sua forma più cruda e viscerale. Il singolo esplora il contrasto tra la solitudine dell’individuo e la pulsione di ritrovare il senso dell’esistenza nella connessione con l’altro. Il brano mette in luce quel momento di autentico riconoscimento che accade quando due corpi si uniscono, travolti da un desiderio che, pur nella sua tragica impossibilità di essere pienamente soddisfatto, è liberatorio.

Musicalmente “Carne e saliva” mescola sonorità alt-rock, indie pop e cantautorato, arricchendo la formula musicale con elementi post-hardcore e influenze del midwest emo. Il risultato è un brano avvolgente e carico di energia: emozione ed intensità raccontano il legame perfetto tra forza e fragilità.

Spiega la band a proposito del nuovo brano: “Carne e saliva è un brano che ha una lunga storia alle spalle. Nato parecchi anni fa in una camera di Roma est è rimasto per parecchio tempo incastrato in un seguitare di vesti e arrangiamenti sempre diversi e mai definitivi. Durante la penultima notte delle registrazione dell’LP “Altitudine” presso l’OSB Studio è successo ciò che non era stato possibile raggiungere in quasi otto anni di vita. In tarda notte seduti sui divani è partito tutto quasi a caso, con un riff di chitarra acustica. Dopo poco ci siamo chiusi di nuovo in studio e nel giro di due ore il brano era pronto. Questa volta per sempre. “Carne e saliva” è uno dei brani più importanti di questo album e per certo uno di quelli a cui siamo maggiormente affezionati. È la sintesi di ciò per cui facciamo musica, spingere sugli amplificatori, gridare la nostra verità ed emozionarci”.

Biografia

La band alternative rock romana nasce dall’incontro nel 2019 di Giulio Ronzoni (voce, penna e chitarra), Simone D’Andrea (basso), Andrea Graziosi (batteria), Mario Romano (chitarra) e Giuseppe Taccini (chitarra). Il loro primo singolo, “Starò bene”, brano principale della colonna sonora della serie Mediaset “Oltre la soglia”, è stato pubblicato nel 2019.

Dopo la pubblicazione di due singoli, Fiocco nero e Cenere, il 13 gennaio 2023 esce il primo album della band, “Preghiera violenta”, prodotto da Monakos con mix e master di Giuseppe Taccini ed edito da Beta Produzioni e MArte Label.

Nel 2023 durante il lungo tour di promozione di “Preghiera violenta” la band ha suonato in circa quaranta live, aprendo concerti di band quali Management, Assalti Frontali e Kutso. Durante il tour sono nate nuove canzoni e a gennaio 2024 la band firma con l’etichetta Through The Void e torna in studio di registrazione per incidere un secondo album, “Altitudine”, con uscita prevista per marzo 2025. Il secondo LP in studio della band è anticipato dall’uscita dei singoli “La prima volta”, “Le ore piccole” e “Carne e saliva” oltre ad un live tour in giro per l’Italia.