ChatGpt approda su WhatsApp in Italia: è sufficiente memorizzare il numero 1-800-ChatGpt

L’arrivo di ChatGPT su WhatsApp in Italia rappresenta una svolta significativa per OpenAI, che continua ad ampliare le modalità di accesso al proprio chatbot. Ora, con un semplice messaggio inviato a un numero WhatsApp dedicato, gli utenti italiani possono interagire con l’intelligenza artificiale senza dover creare un account o scaricare ulteriori app. Questo approccio elimina molte delle barriere tecnologiche, rendendo il servizio accessibile anche a chi è meno esperto di tecnologia.

Un servizio innovativo e gratuito

Per iniziare, è sufficiente memorizzare il numero 1-800-ChatGpt (equivalente al numero completo 1-800-242-8478) nei contatti e inviare un messaggio. OpenAI ha progettato il servizio in modo che sia completamente gratuito, anche se esistono alcune limitazioni sul numero di domande che si possono fare in un determinato lasso di tempo.

Verso un pubblico più ampio

Negli Stati Uniti, OpenAI ha fatto un ulteriore passo avanti introducendo la possibilità di chiamare ChatGPT da un telefono fisso. Questa innovazione punta a raggiungere gli utenti in aree con scarsa connessione internet o a coinvolgere persone meno familiari con le tecnologie digitali, come gli anziani. Attraverso una semplice telefonata, è possibile conversare con l’intelligenza artificiale utilizzando solo la voce, senza bisogno di una connessione web.

Esempi pratici e nuove prospettive

Un video dimostrativo di OpenAI ha messo in evidenza come anche vecchi telefoni con cornetta possano essere utilizzati per dialogare con ChatGPT, enfatizzando la semplicità del servizio. Questa funzione potrebbe essere particolarmente utile per chi si trova in situazioni di emergenza o per scopi educativi in comunità meno digitalizzate.

Limitazioni e sicurezza

OpenAI ha però introdotto alcune restrizioni: il numero può essere bloccato se rileva violazioni o se l’accesso proviene da paesi non supportati. Queste misure di sicurezza sono essenziali per garantire un utilizzo responsabile del servizio.

Un futuro inclusivo

Con queste iniziative, OpenAI dimostra di voler rendere l’intelligenza artificiale uno strumento universale, avvicinando anche gli utenti più distanti o meno tecnologicamente avanzati. Come sottolineato nel blog ufficiale dell’azienda, l’obiettivo è quello di rendere l’IA “accessibile a chiunque sia curioso di esplorare le sue potenzialità”.

Questa mossa apre nuovi scenari, non solo per l’innovazione tecnologica, ma anche per l’inclusione digitale, rivolgendosi a una platea sempre più vasta e diversificata.