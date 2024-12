L’Architetto torinese Piero Luigi Carcerano insignito del prestigioso Bond Street Award 2024 alla Camera dei Lord di Londra

Un ulteriore e prestigioso riconoscimento internazionale si aggiunge alla già notevole carriera dell’architetto e designer torinese Piero Luigi Carcerano, attualmente vicedirettore della celebre rivista focalizzata su Design, Arte e Lifestyle Interiorissimi, diretta da Claudio Pasqua.

Il 4 dicembre scorso, nella suggestiva cornice della Camera dei Lord a Westminster (foto di copertina), presso la raffinata Cholmondeley Room e Terrace, a Carcerano è stato attribuito il Bond Street Award 2024, un premio concepito per omaggiare quelle figure che, su scala globale, stanno ridefinendo il futuro del design e dell’architettura.

Il percorso professionale di Carcerano è caratterizzato da una singolare versatilità, che spazia dall’automotive design – ambito in cui ha collaborato a progetti di grande rilievo – fino all’architettura internazionale, includendo persino il restauro di importanti beni storici. Il filo conduttore del suo lavoro consiste in una visione lungimirante, capace di fondere armoniosamente estetica, tecnologia, sostenibilità e un profondo rispetto per le radici culturali e storiche del contesto in cui opera. Inoltre, il ruolo di vicedirettore presso la testata Interiorissimi ne testimonia l’impegno nella divulgazione, nell’analisi critica e nella riflessione sulle tendenze contemporanee del panorama architettonico.

Fondatore, nel 1999, del primo centro italiano dedicato alla realtà virtuale, Carcerano ha precorso i tempi, riconoscendo l’importanza delle nuove tecnologie come strumento fondamentale per ampliare i confini del processo progettuale. Questa tensione verso l’innovazione si è concretizzata in progetti di portata internazionale, come il Parco di Innovazione Industriale di Zibo, in Cina, e i Ponti Ecologici dell’Area ad Alta Tecnologia della stessa città, che gli sono valsi l’autorevole Gold Award Qilu Cap.

Nel suo discorso di ringraziamento di fronte a un pubblico di illustri personalità, Carcerano ha evidenziato il valore aggiunto che questo premio, assegnato in un luogo carico di storia come la Camera dei Lord, rappresenta per il suo percorso:

“Questo riconoscimento non mette in luce soltanto la mia traiettoria professionale, ma riflette anche la visione condivisa con numerosi colleghi e collaboratori. È un incoraggiamento a spingere ancora più avanti la ricerca e l’innovazione, sempre con un’attenzione particolare alla sostenibilità e a quel dialogo costante tra tradizione e avanguardia.”

Le celebrazioni legate al Bond Street Award 2024 hanno incluso due intense giornate di eventi nella capitale britannica. Il 3 dicembre si è tenuto un raffinato Cocktail Reception all’IN & OUT Club, nel cuore di St James’s Square, seguito da una Cena di Gala presso il Cavalry and Guards Club, che ha riunito eminenti esponenti del mondo artistico, culturale e del design. L’evento principale del 4 dicembre – l’assegnazione ufficiale dei riconoscimenti nella splendida cornice di Westminster – ha suggellato il prestigio di questa manifestazione, ideata per rendere omaggio alle menti più brillanti e lungimiranti della scena internazionale.

Grazie al conferimento del Bond Street Award 2024, Piero Luigi Carcerano consolida la propria posizione come figura di primo piano nell’ambito dell’architettura e del design, dimostrando come la combinazione di creatività, rigore tecnico e visione strategica di lungo termine possa tracciare nuove rotte per il futuro. Il suo impegno, sia sul fronte della progettazione sia su quello della divulgazione giornalistica attraverso Interiorissimi, lo consacra tra i protagonisti capaci di offrire risposte innovative e consapevoli alle sfide che attendono l’architettura e il design a livello globale.

Una Radio Italiana alla Camera di Lord

Il Premio è stato consegnato nella stessa occasione anche alla London One Radio, la radio italiana con sede a Londra, in occasione dei suoi 10 anni di attività. Durante la cerimonia era presente l’ambasciatore italiano, Inigo Lambertini, che si è congratulato con il fondatore e direttore dell’emittente, Philip Baglini. Baglini ha sottolineato come il premio non sia solo un traguardo per la radio, ma per tutta la comunità italiana che vive nel Regno Unito. Grazie anche alla rubrica “Storie di italiani in UK”, London One Radio ha raccontato la vita e le esperienze di numerosi connazionali, offrendo un punto di riferimento e una connessione con le proprie radici.

Bond Street Award

Il Bond Street Award è un riconoscimento internazionale assegnato a personalità che stanno contribuendo in modo significativo a definire il futuro del design, dell’architettura e della creatività a livello globale. Nato per premiare l’eccellenza, l’innovazione e la visione strategica in questi settori, il premio viene conferito in una cornice di grande prestigio: la cerimonia ufficiale si svolge infatti presso la Camera dei Lord a Westminster, a Londra.

Oltre alla consegna dei premi, l’evento è accompagnato da una serie di incontri, ricevimenti e cene di gala che riuniscono figure di spicco del mondo dell’arte, della cultura, del design e dell’architettura, offrendo un’occasione di confronto, networking e riflessione sulle nuove tendenze e sfide globali in ambito progettuale. In sintesi, il Bond Street Award celebra quei professionisti capaci di fondere creatività, tecnologia, rispetto per la tradizione e sensibilità verso la sostenibilità ambientale, tracciando nuove rotte nell’orizzonte creativo internazionale.