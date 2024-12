Grime Spitterz, “Mantidi”: il featuring internazionale con Local

Dal 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Grime Spitterz: “MANTIDI”.

Il nuovo singolo dei Grime Spitterz, “Mantidi”, segna una tappa fondamentale nella carriera del gruppo, portando la loro musica oltre i confini italiani. Il brano infatti presenta la collaborazione di LOCAL, un nome fondamentale nel panorama UK, che per la prima volta si presenta in featuring con una realtà musicale italiana.

La traccia, energica e allo stesso tempo carica, si inserisce perfettamente nel contesto contemporaneo delle produzioni UK garage. La forza espressiva e musicale di Grime Spitterz, però, rappresenta anche uno slancio di profonda innovazione nel contesto del panorama urban italiano. Il beat prodotto da Ric de Large contribuisce a creare un sound originale e incisivo, che si distingue per la sua potenza e autenticità.

Liricamente, “Mantidi” è un inno al duro lavoro, alla crescita personale e alla perseveranza: temi universali che trovano la loro forza in una narrazione cruda e motivante. Con questo singolo, i Grime Spitterz non solo ribadiscono la loro centralità nel panorama della Bass Music italiana, ma anticipano anche una nuova ondata musicale destinata a scuotere la scena urban europea.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Mantidi è quel brano dal background notturno, prodotto, scritto e registrato nelle ore più piccole della notte di una delle tantissime session in studio con il nostro team, forse tra le più intense di sempre. È quel pezzo che ti fa sognare come sognerebbero due artisti italiani che collaborano per la prima volta con un grande artista inglese, punto di riferimento e pioniere di una cultura che da poco si sta facendo spazio anche dalle nostre parti. Quel brano che artisticamente ti proietta in un immaginario molto più profondo, che ti fa ballare e allo stesso tempo fa ricordare di tutti i sacrifici ripetuti nel tempo e della dedizione necessaria per continuare a concretizzare e convertire in risultati tangibili la nostra “Vita sui battiti”.

Il video di “Mantidi”, sviluppato da Travel Ink Media, nasce come un’esperienza visiva d’impatto, pensata per esaltare le atmosfere urbane del brano con uno stile grafico riconoscibile. La narrazione visiva si sviluppa attraverso una serie di scene ambientate nelle strade di Londra, con i tre MC che si esibiscono in diverse location emblematiche della capitale britannica. Questo video rappresenta un nuovo capitolo per il gruppo, che sbarca nel Regno Unito, culla della Bass Music, per rafforzare ulteriormente il legame tra il loro suono e le radici dei bassi UK, offrendo un tributo alla scena musicale che ha influenzato profondamente la loro produzione.

Biografia

Nato nel 2019 tra Londra e Bologna, il progetto Grime Spitterz è una perfetta sintesi fra il liricismo e l’attitudine UK, un mix di barre taglienti, spesso divertenti e provocatorie che completano le originali linee di basso di Ric de Large, Producer principale del gruppo.

Il duo romano, presente nella scena da molti anni, vanta diverse partecipazioni in affiancamento ai tour del collettivo Dead Poets, per poi proseguire incanalando il progetto, in modo indipendente, nella scena elettronica, più nello specifico nella scena Bass. All’inizio del 2024 fondano il collettivo italiano di musica elettronica e Bass Music, “Much Much Bass”, nonché etichetta indipendente che verte su sonorità Drum and Bass, Dubstep, UK Garage e affini. Guidati dalla volontà di contribuire all’espansione di una cultura in forte crescita e percorrendo un sentiero mai battuto prima, i Grime Spitterz ad oggi sono una delle realtà più originali ed interessanti della penisola, capaci di intrattenere il pubblico in modo versatile, sia nei propri live sia nel ruolo di Hosting a supporto dei vari Dj del collettivo e non solo.