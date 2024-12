“Kind (of) violence” è il nuovo singolo degli Asa’s Mezzanine

Da venerdì 13 dicembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Kind (Of) Violence” (Overdub Recordings), il nuovo singolo degli ASA’S MEZZANINE.

“Kind (Of) Violence” è un viaggio tra le contraddizioni della violenza, un ossimoro carico di significati che intreccia tensione e liberazione. Senza pronunciare una parola, il brano dà voce alla rabbia e alla vulnerabilità più profonde dell’animo umano.

Spiega la band a proposito del brano: “Kind (Of) Violence” fa il suo ingresso quasi sotto voce, delicatamente, per poi esplodere con ferocia quando meno te lo aspetti. Un brano che unisce e rappresenta tutte le sfaccettature della nostra musica, in cui le note si dilatano per poi divenire sempre più incessanti, creando un abbraccio tra sonorità opposte ma complementari.”

Biografia

Gli Asa’s Mezzanine nascono nel 2021 dall’unione di pianoforte, synth, batteria, basso e chitarra, generando un tessuto musicale caratterizzato da atmosfere oscure e intense, riff impetuosi e scenari occulti.

Con un approccio all’art rock che abbraccia influenze stoner, metal, doom, elettronica, progressive e una vasta gamma di ispirazioni extra-musicali, la band ha creato un suono enigmatico e ritmicamente articolato, in una perpetua tensione tra quiete e rumore.

Nel luglio 2022, gli Asa’s Mezzanine pubblicano il loro primo EP, When She Met Herself, un concept EP arricchito da un racconto simbiotico scritto in collaborazione con Paolo Sirio (autore e novelista) e un artwork booklet. L’opera unisce musica e parole, offrendo un’esperienza immersiva che trascina l’ascoltatore in un viaggio tra suono e immagine.

Due anni dopo, la band approda al Monolith Recording Studio per registrare il nuovo concept album Rest And Fight, in arrivo prossimamente.

Gli Asa’s Mezzanine sono Filippo Nassi (Batteria), Lorenzo Morellini (Basso), Virginia Lisi (Piano e sintetizzatore) e Antonio Mugnaioli (Chitarra).

Dopo “Janara”, “Kind (of) violence” è il nuovo singolo degli Asa’s Mezzanine pubblicato da Overdub Recordings, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming da venerdì 13 dicembre 2024.