Hola Lola Productione feat. Hierba Mala: “Libro aperto”, il nuovo singolo

Dal 6 dicembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Libro aperto”, il nuovo singolo dei Hola Lola Production feat. Hierba Mala.

“Libro aperto” è un brano che racconta un amore nato casualmente e spontaneamente fra due ragazzi, nonostante le loro vite fossero molto vicine non si erano mai incontrati prima. È bastato uno sguardo per capire il proprio destino insieme.

Il sound del brano è una pura bachata dal gusto sudamericano e soprattutto fresco, grazie anche alla collaborazione realizzatasi fra Marcelo e Mario, rispettivamente chileno e cubano, un mix di sound super latin; senza però tralasciare un gusto più delicato e occidentale nell’intimo duetto iniziale.

A legare ancora di più questo incontro di sound italo-latinoamericano ci sono Hierba Mala, rispettivamente Kimberly Uribe e Giovanni Maffezzoli, coppia Colombia-Italia molto forte e molto unita, ma soprattutto molto grintosa. Infatti questa bachata è nuova anche per gli Hierba, artisti cumbia (un’altro genere musicale proveniente dal Latino-America) che negli ultimi anni si sta facendo strada nel panorama italiano.

Commentano gli artisti a proposito del brano: “Per noi è stata la prima volta che ci siamo trovati a voler scrivere una bachata, genere che sempre ha fatto più o meno parte dei nostri ascolti. È stata una sfida che abbiamo preso a testa alta, sappiamo che la concorrenza è molto spietata anche perché pensiamo che in Italia si ascolti solo bachata che proviene da oltre Oceano. La sfida era riuscire a rimanere il più possibile fedeli al genere senza risultare una “copia fatta male” di uno specifico sound. Non sappiamo se ci siamo riusciti effettivamente, su questo sarete voi ascoltatori ad aiutarci a capirlo; sicuramente siamo super soddisfatti ed orgogliosi del risultato! Crediamo molto nel potenziale di questo brano! Vogliamo anche far notare che senza il magico e unico aiuto del mitico cantante-produttore salsa Mario Crespo sicuramente non saremmo potuti arrivare a questo risultato potente e sabroso!” (Hola Lola Production)

“Come per tutti i nostri brani anche questo racconta una parte del nostro vissuto. Forse la parte più importante: il nostro incontro. L incontro da dove nasce tutto , dove nasce da prima la nostra storia d amore che quella artistica. Per raccontare l’inizio della nostra storia d amore abbiamo intrapreso, con lo studio HolaLola, un percorso produttivo che ci ha permesso di raccontare utilizzando una nuovo modo per veicolare la storia, uscendo dal nostro sound ma mantenendo le nostre caratteristiche . Creando così una Bachata Romantica” (Hierba Mala)

Il videoclip di “Libro aperto” è stato scritto, girato e montato da tre giovani studenti di cinema: Luca Biondani, Tommaso Cavalli e Alessia Mariani, che hanno lavorato insieme per coprire tutti i ruoli necessari e realizzare il progetto nel miglior modo possibile. Dopo aver ricevuto la canzone e aver discusso con gli artisti, i tre hanno iniziato a sviluppare una narrazione che rispecchiasse la storia che si voleva raccontare. Non si sono limitati a creare inquadrature estetiche, ma hanno voluto approfondire il significato dietro le parole degli artisti, scrivendo un soggetto dettagliato per comunicare visivamente il messaggio del brano. Il risultato finale combina un’estetica curata con i significati voluti, dando forma a un prodotto che risponde alle aspettative e alle indicazioni della casa di produzione.

Gli Hola Lola Production sono artisti e produttori nei generi Reggaeton, Trap e Pop. Marcelo e Oliver Araya rappresentano due generazioni diverse ma unite dalla passione per la musica e dalle loro radici italo-cilene. Marcelo Araya, nato in Cile il 10 maggio 1972, e suo figlio Oliver Araya, nato a Negrar (Verona) il 15 agosto 1999, condividono l’obiettivo di trasmettere la loro visione musicale unica.

Dal 2019, hanno maturato esperienze significative collaborando con studi e etichette discografiche italiane come Fonoprint, Aemme Recording Studio e Saifan Group. Nel 2020 hanno iniziato un percorso indipendente, curando le produzioni dell’artista El Yoyo. A partire dal 2022, hanno intrapreso una nuova direzione, dedicandosi anche alla loro carriera artistica e pubblicando inediti personali, con occasionali collaborazioni.

Polistrumentisti di talento, Marcelo è chitarrista folk, percussionista e cantante, mentre Oliver è beatmaker, batterista e multipercussionista, portando ciascuno le proprie competenze per creare un sound distintivo e originale.

Hierba Mala nasce durante la quarantena del 2020, fra le mura domestiche, come progetto di sperimentazione musicale di Giovanni Maffezzoli e Kimberly Uribe.

Nel estate del 2020 la formazione si esibisce nelle feste e locali della provincia di Verona, con l ausilio di computer compionatori e ukulele.

A gennaio 2021 esce il primo ep autoprodotto suonato e mixato in casa “Mala Hierba” anticipato da i due singoli “No pasa nada ” e “Pelle di luna”.

Il 25 aprile 2022 alla Festa del Anpi di Verona il progetto si allarga, la nuova formazione prevede batteria, basso, chitarra, trombone e tastiere iniziando cosi una stagione live che porterà la “Hierba mala y su orquesta” a suonare in numerosi festival e feste di paese di tutto il nord est .

Nell’estate 2024 esce il singolo “El que Puede Puede” registrato con l’Orquesta al Gypsi Studio.