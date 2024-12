Dardis: “Dislesso”, il nuovo singolo

Dal 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “DISLESSO”, il nuovo singolo di Dardis sulle piattaforme digitali di streaming dal 22 novembre.

“Dislesso” è un brano che esplora il tema della comunicazione complicata dalla dislessia, in un contesto di relazione estiva. Il protagonista vive una serie di situazioni in cui la difficoltà a trovare le parole giuste crea fraintendimenti e momenti imbarazzanti. La dislessia non è solo un dettaglio personale, ma diventa il simbolo di una condizione più ampia: il senso di inadeguatezza e la difficoltà di esprimere i propri sentimenti in modo autentico.

La canzone si muove tra due livelli: da un lato, un’estate spensierata, con immagini di leggerezza e libertà (come una notte in spiaggia o un giro in moto), e dall’altro, l’interiorità del protagonista, segnata da confusione e frustrazione. Le parole sbagliate e le incomprensioni rivelano una lotta interiore, dove il bisogno di connessione si scontra con l’incapacità di comunicare efficacemente.

La dislessia diventa una metafora potente del disagio emotivo e della vulnerabilità nei momenti di intimità. Questo conflitto culmina nella separazione tra il protagonista e la ragazza, che si allontana, lasciandolo con il rimpianto di non aver saputo esprimere i propri sentimenti. Nonostante le atmosfere leggere, il brano trasmette un senso di solitudine e smarrimento, rendendo il tema della comunicazione un elemento centrale e universale.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Sono felice dell’uscita del mio terzo brano, dopo i primi due che sono andati benissimo, accumulando più di 100 mila ascolti e permettendomi di esibirmi su palchi importanti, come quello di Riccione al Deejay On Stage. Con questo nuovo brano, Dislesso, voglio cancellare tutti i pregiudizi legati agli errori: spesso sbagliare non è la fine del mondo, anzi, è proprio dagli errori che si può trovare la forza. Proprio come ho fatto io, che ci ho scritto una canzone, voglio dimostrare che bisogna saper ridere dei propri momenti di confusione e trovare in essi un’opportunità per crescere.”

Biografia

Vi chiederete perché Dardis? Oltre ad essere il suo cognome, esso ha in sé delle radici risalenti all’antica Grecia. È stata questa peculiarità storica ad averlo spinto a mantenere Dardis anche come nome d’arte. L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

Con il singolo “Chouffe” ha partecipato alle semifinali del Riccione On Stage 2024, contest organizzato da Radio Deejay e il nuovo singolo “Dislesso” è stato presentato in anteprima alle semifinali del NY Canta.

Con i singoli precedenti, l’artista, ha accumulato oltre 100.000 ascolti su Spotify.