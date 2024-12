Hermess: dal 6 dicembre il nuovo ep “Amore e psiche”

Dal 6 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Amore e Psiche”, il nuovo ep di HER|MESS dal quale è estratto il singolo di radio “Sette”. Il progetto sarà presentato all’interno dell’evento “Wearewe Party” venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 19 presso lo Snodo Mandrione di Roma (ingresso a pagamento).

“Sette” è una ballad pop che segna un ritorno a sonorità più leggere ma cariche di significato, mettendo in evidenza l’abilità di HER|MESS nel evocare emozioni profonde. Il brano racconta il confronto del protagonista con le sue scelte e il destino ineluttabile. Il numero sette diventa simbolo di un ciclo irrisolto, con riferimenti a peccati, giorni e attese. Il ritornello, “Se vivessi in eterno, non sarei all’altezza”, riflette la consapevolezza dell’incapacità di soddisfare le aspettative dell’altro. La melodia avvolgente e la produzione raffinata rendono Sette una riflessione intima su perdita, speranza e accettazione.

Il visual video di “Sette, diretto da Manuel Ottaviani con l’aiuto di Ivan Luigi Surdo, è stato girato a Villa Ada (Roma) e presso l’abitazione del producer. Affronta in modo introspettivo il tema dell’amore tossico utilizzando tecniche di regia e simbolismi come l’accendino e le lacrime nere che rappresentano la fiamma del sentimento e la tossicità della relazione.

Il protagonista è intrappolato in un loop proprio come quando sei intossicato da una relazione e non riesci ad uscirne. In questa scena il protagonista si ritrova semplicemente seduto su una panchina.Fumando una sigaretta ripercorre nella sua mente tutto ciò che è stato, che sarà e che potrà essere.

Come simboleggia la canzone In Sette, il protagonista inizia a fare i conti con la consapevolezza della propria condizione e delle scelte che lo hanno portato fin lì.

Il singolo accompagna l’uscita dell’ep “Amore e psiche”, un viaggio emotivo che esplora le dinamiche di una relazione tossica, attraversando sofferenza, riflessione e speranza di riscatto. L’EP racconta un conflitto interiore tra cuore e mente, affrontando il dolore e la consapevolezza che il passato è parte integrante di sé. Ogni traccia si distingue per intensità e atmosfera, oscillando tra vulnerabilità, rabbia e ricerca di equilibrio.

L’EP si apre con il dark synth, un sound profondo e claustrofobico che amplifica il tormento e le emozioni irrisolte. Man mano, le sonorità si evolvono verso tonalità più intime e pop, come in Sette, dove HER|MESS combina melodia e riflessione con un tocco di dolore trattenuto. Questo contrasto tra oscurità e luce, tra malinconia e speranza, è il filo conduttore che lega l’opera.

“Amore e Psiche” non è solo cupo: ogni brano lascia intravedere un raggio di speranza, suggerendo la possibilità di rinascita. Questa dualità rende l’EP potente, coinvolgente e universale, trasformando il dolore in un’esperienza condivisa. HER|MESS accompagna l’ascoltatore in un percorso catartico, dove il tormento delle relazioni umane si mescola con la ricerca di una verità interiore.

L’EP si distingue per l’equilibrio tra tormento e liberazione, offrendo un messaggio profondo: anche nel buio, è possibile trovare un senso di redenzione. “Amore e Psiche” emoziona e invita a riflettere su chi siamo e su chi possiamo diventare.

Spiega l’artista a proposito della nuova release: “Amore e Psiche è un progetto intimo e catartico, in cui provo ad esplorare il conflitto tra cuore e mente, amore e tossicità. Ogni traccia dell’EP rappresenta una fase di questo viaggio emotivo, caratterizzato da fragilità, tormento e un desiderio di rinascita. L’obiettivo è raccontare una verità universale, trasformando il dolore personale in arte che risuoni nelle esperienze di chi ascolta. L’Ep è un percorso senza compromessi, un confronto diretto con i propri demoni e con l’inevitabilità di affrontare le emozioni più destabilizzanti. Le tracce alternano momenti di buio, rappresentati dal dark synth – cifra distintiva del suo sound – a momenti più intimi e riflessivi, dove il pianoforte diventa protagonista, simbolo di vulnerabilità e introspezione.

La dualità tra oscurità e luce emerge come filo conduttore del progetto, riflettendo la complessità delle relazioni umane e della lotta per trovare equilibrio. Amore e Psiche non si limita a raccontare una storia personale, ma invita l’ascoltatore a confrontarsi con le proprie emozioni, offrendo un messaggio di speranza e trasformazione.

Considero questo lavoro un traguardo personale, frutto di un lungo percorso di elaborazione. Ogni brano è un tassello di un puzzle più grande, e l’intero progetto mira a creare un legame emotivo profondo con il pubblico, dimostrando che, anche nel dolore, è possibile trovare bellezza e significato.”

TRACK LIST:

Prologo Loop Amore e Psiche Mille lacrime Demone Sette

Nella notte

Biografia

Hermes Giordano Leandri, noto come HER|MESS (il suo disastro), è un giovane cantautore di 26 anni originario di Marino. Fin da bambino, ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica, dilettandosi tra le note di un pianoforte. Dopo aver scritto canzoni per diversi anni come autore per cantanti sia affermati che emergenti, ha deciso di dare voce alla sua musica personale, mettendo da parte il ruolo di autore per terzi e permettendo alla sua voce e alla sua vena artistica di esprimersi appieno.

HER|MESS ha anche partecipato a vari concorsi musicali a livello pianistico, tra cui il “V concorso nazionale Musica e Cinema”, dove ha ottenuto vari premi sia individualmente che con l’orchestra giovanile Giacomo Carissimi. Nel 2018 ha partecipato al suo primo concorso come cantautore, il Tour Music Fest, dove ha avuto l’opportunità di avere un’esperienza formativa unica grazie alla presenza di Mogol nella commissione artistica. I consigli e i suggerimenti di Mogol sono diventati una preziosa parte del suo bagaglio artistico, soprattutto dopo aver trascorso con lui molto tempo insieme in seguito agli studi al CET dell’artista.

Nel 2019, HER|MESS ha partecipato ad Area Sanremo e nel 2021 giunge fino alla finale del Premio Internazionale Je so Pazzo. Durante questo periodo, ha anche iniziato a lavorare come autore, collaborando inizialmente con Stefano Borzi e successivamente con altri artisti nel panorama musicale.

Un passo cruciale nella sua crescita artistica è stato l’incontro con il rinomato Vocal Coach David Pironaci, che ha contribuito e sta contribuendo in modo significativo alla sua tecnica vocale e alla sua evoluzione artistica.

Ma uno dei momenti più rilevanti nella sua carriera è stato l’incontro con il produttore Alberto Lattanzi, noto come Latta.

Inizialmente i due hanno lavorato per combinare uno stile più cantautorale con ritmi più dance e influenze sonore internazionali, per poi optare verso una direzione diversa creando così un suono unico.

Fino ad arrivare ad oggi pronto a fare uscire il suo primo vero e proprio progetto originale indipendente.

HER|MESS, attraverso la sua musica, si propone di esplorare temi oscuri e intensi, come la paura dell’abbandono e il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone. Le sue canzoni cercano di dare voce a queste emozioni in modo unico, cercando di comprendere le sfide che noi tutti affrontiamo, sperando che le sue melodie possano offrire conforto e sostegno a chi le ascolta. Come afferma l’artista: “Voglio leggere la gente e i segni che portano addosso, riportandoli nelle mie canzoni e sperando che queste possano aiutarle”.

Il 13/10/2023 HER|MESS ha debuttato esibendosi Live al “Wishlist Club” di Roma con il suo primo singolo ufficiale “Insieme a te” e cantando in anteprima altri due brani inediti.

Il 15/12/23 pubblica il suo secondo inedito “Tic Tac”, un brano che ha lo scopo di denunciare e fare riflettere sui continui atti di violenza che avvengono ogni giorno sulle donne. Il videoclip è stato pubblicato in anteprima su SkyTg24.

Il 22/03/23 HER|MESS rilascia il suo terzo singolo “Fotuttissime Promesse” un brano con cui il cantautore ritorna in parte alle sue origini e all’utilizzo anche del pianoforte come elemento predominante. Argomentando anche il rapporto disastroso con il padre.

Sabato 8 Giugno 2024 inoltre, HER|MESS ha avuto la possibilità di esibirsi al Gran Galà della Moda di Roma presentato da Valeria Marini e Carlo Senes e trasmesso in diretta nazionale.

Nei mesi seguenti ha svolto vari live in tutto il Lazio per presentare i suoi brani e cominciare a farsi conoscere dal vario pubblico fino ad arrivare ad oggi pronto a rilasciare il suo nuovo singolo ed il suo primo Ep.

Anticipato dal brano “Loop”, “Amore e Psiche” è il nuovo EP di HER|MESS disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 6 dicembre 2024 dal quale è estratto il singolo in radio “Sette”.