Neida feat. Annaluna Batani: “Ogni Natale”, il nuovo singolo

Dal 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Ogni Natale”, il nuovo singolo dei Neida feat. Annaluna Batani disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 1° dicembre.

“Ogni Natale” è il nuovo singolo della teen-band Neida con la partecipazione di Annaluna Batani che torna con un brano inedito e emozionante, di forte attualità. I giovani talenti cantano per la pace e contro ogni forma di guerra, un tema particolarmente rilevante in questo periodo storico, in cui i conflitti continuano a devastare il mondo.

Il brano, scritto da Marco Giorgi per Yourvoice Records e prodotto a Rimini da Mondo REC, mette in evidenza il contrasto tra le luci sfavillanti del Natale e le drammatiche immagini dei telegiornali, che mostrano “troppa gente che spara o muore, che non sa neanche dove andare”.

Commenta Sara Peci (cantante dei Neida) a proposito del brano: “Lavorare su questo brano è stato veramente emozionante. Abbiamo tutti amato il pezzo sin dal primo ascolto e registrare le voci in studio insieme ad Annaluna è stato davvero divertente e appagante, data l’amicizia che ci lega. Per non parlare delle riprese del videoclip! Entrare nell’atmosfera natalizia è sempre bello, in mezzo a quelle luci così colorate eravamo tutti elettrizzati, come se fossimo tornati bambini. “Ogni Natale” ha davvero un posto speciale dentro di me. La tematica che trattiamo con questo testo e che è mostrata nel videoclip è sicuramente forte, ma ci sta molto a cuore e personalmente è un onore poterne parlare all’interno del progetto della nostra band.”

Il videoclip di “Ogni Natale”, diretto da Guido Milani e Fabio Cacciola, è stato interpretato, oltre che dagli stessi Neida, da alcuni giovani talenti di Mondo REC: Joshua Guerrini, Arianna Pagnoni, Niccolò Chiaramello, Riccardo Amadei, Francesco Pantano, Natan Benedettelli.

La storia raccontata nel video porta in scena il terribile presagio di un adolescente, pietrificato di fronte alle immagini del conflitto in Medio Oriente: è proprio in Palestina che si trova il suo migliore amico, che, dallo scoppio della guerra, sembra essere svanito nel nulla…

I NEIDA sono la teen-band prodotta a Rimini da Mondo REC: quattro giovanissimi musicisti, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, conosciutisi al talent-show televisivo “The Coach”: Sara Peci, voce (Rimini), Fabio Cacciola, tastiera (Torino), Cristian Maggioli, batteria (Rimini) e Giuseppe Aurelio, chitarra elettrica (Roma).

I quattro giovani artisti hanno all’attivo un primo singolo, “Battito”, uscito a maggio 2024 insieme all’omonimo short-film che li ha visti protagonisti, sia nelle vesti di musicisti sia nelle curiose vesti di attori.