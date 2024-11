Fè: “Highway Road”, il nuovo singolo

Dal 22 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “HIGHWAY ROAD”, il nuovo singolo di FÉ.

“Highway Road” è un brano che evoca un’atmosfera di libertà totale, rappresentando quel momento magico in cui si guida nella notte, insieme a una nuova fiamma, verso orizzonti sconosciuti. Il vento tra i capelli e la sensazione di essere liberi di andare ovunque il cuore desideri, creano un’immagine potente di spensieratezza e possibilità infinite. L’ambientazione notturna e il viaggio sotto le stelle sono simboli di un’avventura che si svela, dove il futuro sembra luminoso e pieno di promesse.

L’ispirazione retrò e nostalgica, legata agli anni ‘80, aggiunge un tocco di vintage a questo racconto. La DeLorean, simbolo di un’epoca passata e di un’immaginaria macchina del tempo, è il veicolo perfetto per trasportare l’ascoltatore in un’altra dimensione temporale, dove la musica, i colori e le sensazioni sono ancora fortemente legati a quel decennio. Quindi, ascoltando la traccia, si intraprende non solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio nel tempo, riscoprendo l’energia e lo spirito di quegli anni, pieni di ottimismo e sogni inarrestabili.

“Highway Road è una canzone ricca di energia! Il testo, la melodia e la produzione si fondono in una spirale di velocità ed emozione; cantare e registrare la canzone è stato divertentissimo. Potevo quasi immaginarmi proprio lì, alla guida in autostrada col vento tra i capelli, guardando il cielo notturno, piena di libertà e pronta a prendere il volo. La registrazione è stata piuttosto breve: ci sentivamo energici e carichi di vibrazioni positive!” (Frederikke Bohr, cantautrice)

“La traccia è stata creata, scritta, registrata, prodotta e missata nell’arco di quattro ore ed è nata in un incredibile flusso creativo in cui abbiamo dimenticato il tempo e lo spazio. In un certo senso, la canzone è venuta da sé. Ascoltando Highway Road, quando la musica attacca senti istantaneamente l’effetto di energia pulsante, vuoi subito ballare! Detto questo, Highway Road è stata scritta in un contesto positivo e appagante. L’essenza della canzone è invitare a vivere la propria vita al massimo.” (Victor Ray Salomonsen, produttore, autore, chitarrista)

Biografia

FÉ, composto dalla cantautrice Frederikke Boh e dal produttore, autore e chitarrista Victor Ray Salomonsen, è un concentrato di colori, synth retro e beat incalzanti.

Frederikke Bohr, cantautrice danese, ha studiato al Berklee College of Music di Boston, USA, e presso il Rhythmic Music Conservatory di Copenhagen. Ha vinto l’edizione 2013 del Massachussets Solo Artist Awards (presentato dall’agenzia statunitense Bridging the Music). Nel 2019 è stata artista di accompagnamento per Jamie Callum nel suo concerto alla Casa della Musica di Aalborg. Ha suonato in Danimarca e all’estero (a Berlino e New York), sia in piccoli club con un setup da duo sia a grandi eventi con una band completa al seguito. I suoi brani sono stati trasmessi in radio danesi e italiane. È stata intervistata dal giornalista musicale Robin Cox a Roskilde Dampradio. Ha partecipato come giudice a due stagioni della versione danese dello show canoro All Together Now.

Frederikke Bohr ha pubblicato nel 2018 l’EP “Unbreakable” (musica e testo di Frederikke Bohr; produzione e mix a cura di Peter Lademann; master: Joel Krozer), ripubblicato l’anno successivo anche in Italia da LaPop/Radiocoop

Victor Salomonsen è un polistrumentista, producer e autore.

Dal 2013 ha registrato, scritto, prodotto e remixato per diversi artisti, tra cui: Amin Karami, IDA ALEX, The Midnight, The Night Game, Nelson Can, Michael Oakley. È bandleader e direttore insieme all’artista emergente Daniel Schultz e chitarrista turnista per artisti del calibro di: Hej Matematik; Medina; L.O.C.; Søs Fenger; Joey Moe; Jørgen Klubien; Back2Back; Infernal; Ankerstjerne; Jesper Binzer (DAD). Oltre che per sua madre, Sanne Salomonsen. Come chitarrista, Victor Salomonsen arriva da un background Heavy Metal e ha suona in numerose band, tra cui: Mnemic, Mugshot, Raunchy, VIRA, and Mudslide.

Il duo unisce passato e presente in un universo energico e colorato con al centro un messaggio: vivere qui e ora e il più pienamente possibile. FÉ ha pubblicato nel 2021 i brani “It’s Over Now”, “Big Cliché” e “Gold” e nel 2022: “Spotlight” e “Girlfriend”

Tutti i cinque singoli firmati FÉ hanno catturato l’attenzione di blog musicali, radio e playlist sia danesi che straniere. Nel maggio del 2022, il progetto FÉ ha debuttato in radio sulla stazione danese P4 (DR), dove il conduttore Andrew Jensen ha trasmesso “Girlfriend”, il loro singolo più recente.

Tra gli altri, i brani del progetto FÉ hanno ottenuto posizionamenti nelle playlist di Apple Muic “Apple Music Daily; nella playlist “Uimodståelige” di BANDS OF TOMORROW; nelle playlist “Nordiske Hits” e “One’s to Watch (LA)” su Spotify.

Anche il blog di musica Goodbecausedanish ha notato il progetto FÉ, che ha inoltre ricevuto recensioni positive dai rinomati siti Global Money World e Keep Walking Music.