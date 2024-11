Federica G.: “Fame”, il primo ep

Dal 22 novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “FAME”, il primo EP di Federica G.

“Fame” è un concept album che esplora il tema dei disturbi alimentari, in particolare l’anoressia, e il percorso di cura e rinascita dell’artista che ha affrontato in prima persona questa battaglia. Il titolo, che può essere letto in italiano come “Fame” (intesa come desiderio o necessità di cibo) e anche in inglese come “Fame” (che significa “fama”), ha un doppio significato. Da una parte fa riferimento alla lotta contro i disturbi alimentari e alla sensazione di fame che ne deriva, dall’altra sottolinea il desiderio di riscatto e di riconoscimento dopo aver vissuto un periodo difficile della vita.

Ogni canzone dell’album segue un ordine cronologico che riflette le tappe principali del percorso di cura dell’artista, dalla fase più buia della malattia fino al giorno delle sue dimissioni dal centro di cura. Le tracce raccontano la storia della rinascita dell’autore, descrivendo i momenti più intensi e significativi di questo viaggio, e offrono una visione personale e profonda delle esperienze legate al disturbo alimentare, mostrando la lotta per la guarigione e la speranza di una nuova vita.

TRACK-LIST:

Solo numeri

Tutto bene

Cuore di gomma

Sbarre

Graffi

Come fosse ieri

Commenta l’artista a proposito del nuovo progetto: “Fame testimonia il mio percorso di crescita personale attraverso sei canzoni, sei fermo immagine della mia vita. Dedico questo lavoro alla me adolescente e a tutti coloro che hanno affrontato o stanno affrontando una malattia legata ai disturbi alimentari. Vorrei diffondere un messaggio di speranza: chiedendo aiuto, guarire è possibile”.

Biografia

Federica G, nome d’arte di Federica Gianangeli, è una cantautrice maceratese nata nel 2003. S avvicina alla musica da piccola e inizia a scrivere i primi testi in adolescenza, dopo aver imparato a suonare la chitarra da autodidatta. Nel 2022, trasferitasi a Padova per frequentare l’università, inizia a lavorare al suo primo EP, concept album sui disturbi alimentari. Con la sua musica racconta di sé, delle sue esperienze personali e dei suoi sentimenti più intimi.