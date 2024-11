Chrisalide: “Sogni lucidi”, il singolo d’esordio

Dal 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “SOGNI LUCIDI”, il singolo d’esordio di Chrisalide disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 18 ottobre.

“Sogni lucidi” è un brano che sembra descrivere un processo di crescita personale che segue la fine di una relazione o di un’esperienza dolorosa. All’inizio, la persona è ancora intrappolata nel ricordo del passato, desidera tornare indietro, magari per correggere ciò che è andato storto o rivivere momenti migliori. Tuttavia, man mano che il brano prosegue, si fa strada la consapevolezza che restare fermi nel passato non aiuta a guarire. La maturazione arriva quando la persona inizia a capire che è necessario fare un passo avanti, affrontare la realtà del presente e aprirsi a nuove possibilità, senza restare bloccata nel rimpianto. Questo passaggio rappresenta una forma di resilienza, in cui la persona impara ad accettare la fine e a vivere pienamente nel qui e ora.

Commenta l’artista proposito del brano: “Col mio primo inedito racconto la mia parte interiore che oggi è ancora alla ricerca di diverse risposte. E’ un modo che mi aiuta a comunicare e raccontare agli altri e a me stesso i miei mondi tutti da scoprire. Oggi annuncio il mio primo singolo che verrà pubblicato da Dmb Production e distribuito da Sony Music. Questo traguardo rappresenta un punto importante nel mio percorso artistico e sono profondamente grato a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto lungo questa avventura. Questo è solo l’inizio di un percorso ancora a lungo ed appena cominciato!”

Classe 2004, Christian Vacirca, in arte Chrisalide, nasce a Caltagirone e si diploma al Liceo Scientifico. È proprio grazie all’ingresso nella band di Istituto che scopre cosa vuol dire esibirsi dal vivo, arrivando, nel 2023, a cantare sul palco dell’Ariston in occasione del GEF (Festival Mondiale di Creatività nella Scuola). Durante il liceo inizia a frequentare anche l’Istituto Musicale della sua città.

Tra il 2023 e il 2024 inizia ad esibirsi in numerose serate live e partecipa a svariati concorsi, collezionando diversi primi posti, podi e premi di categoria.

Il termine “Crisalide” si riferisce al bozzolo che il bruco crea per sé durante la metamorfosi, un momento di trasformazione che simboleggia il passaggio da una fase di vita a un’altra, in questo caso dalla larva alla farfalla. L’artista usa questa parola per evocare un senso di cambiamento continuo, che si riflette tanto nel suo percorso musicale quanto nella vita in generale.

Inoltre, l’uso della “H” nel nome “Crisalide” richiama anche la prima parte del nome dell’artista, creando un legame personale con l’opera. La metafora della crisalide diventa un potente simbolo del cambiamento, dell’evoluzione artistica e personale.