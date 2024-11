Timothy Cavicchini: “Guido”, il nuovo singolo

Dal 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “GUIDO” (Matilde Dischi), il nuovo singolo di Timothy Cavicchini disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 25 novembre.

“Guido” è un brano che descrive un uomo che, pur avendo vissuto momenti di successo, sta affrontando una fase difficile della vita, caratterizzata da una sorta di fuga dalle proprie responsabilità, e da un’incomprensione e distanza crescente dal figlio. La sua difficoltà ad accettare la realtà del suo rapporto familiare potrebbe essere un riflesso di una più ampia difficoltà nell’affrontare se stesso e le proprie scelte passate.

Inoltre, Guido è padre, ma sembra esserci una certa distanza emotiva dal figlio. La frase “tende a dimenticarlo” implica che Guido abbia difficoltà a prendere atto della sua responsabilità di genitore e che si rifugi in un bicchiere, simbolo di evasione, per sfuggire alla realtà. Il bicchiere potrebbe anche rappresentare un meccanismo di coping, un modo per affrontare il malessere interiore o la frustrazione.

Il testo mette in evidenza anche il conflitto interiore di Guido: fatica ad ammettere a se stesso che il rapporto con suo figlio potrebbe essere ormai compromesso in modo irrimediabile. Questa frase suggerisce che Guido è consapevole della situazione difficile, ma non riesce ad affrontarla o ad accettarla pienamente. Probabilmente, si tratta di un conflitto di cui è consapevole, ma che evita di affrontare, forse per paura di dover fare i conti con il dolore e la responsabilità.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho deciso di racchiudere in un brano, una condizione famigliare quanto più che attuale, in un era in cui il mero denaro é considerato il traguardo da raggiungere, con Guido si vogliono sottolineare i valori più veri della genitorialità. Suoni caldi, un racconto senza lieto fine che vuole aprire gli occhi a chi può ancora correggere il tiro. Scritta insieme a Michele Castellana (Ti rubo gli occhi), Guido entra dolce ma dirompente nei pensieri di chi la ascolta.”

Biografia

Timothy Cavicchini è un rocker veronese di origini mantovane.

Dalla sua partecipazione a The Voce of Italy nel Team di Piero Pelù, alla presenza su Canale 5 come giudice sul muro di All Together Now condotto da Michelle Hunziker e J-ax, passando per le collaborazioni con Ringo di Virgin Radio, Timothy è sempre rimasto sulla cresta dell’onda grazie a un’incessante attività Live che può vantare anche 200 concerti all’anno.

Negli anni ha saputo creare un grande rapporto con il suo pubblico, trasformando uno spettacolo prettamente rock in un’ambiente intimo, ricco di dialogo tra lui e chi lo ascolta. Questo lo ha reso in Italia, un punto di riferimento per tutti gli amanti del Rock, registrando quasi sempre dei sold out sia nei club che in altre manifestazioni.

A settembre 2024 esce sui digital store e in radio il brano “Stabile”.