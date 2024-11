Lotto: come giocare e verificare se si è vinto

Sapete quando è stato introdotto il Lotto per la prima volta? Vi diamo tre opzioni ma una sola è quella esatta: nel Seicento, nell’Ottocento o nel Cinquecento. Non vi faremo attendere la fine di questo articolo per scoprirlo: l’introduzione del Gioco del Lotto risale infatti al Cinquecento ed è avvenuta, per la precisione, nel capoluogo della Liguria, ovvero nella città di Genova.

Allora tentare la fortuna a questo passatempo era illegale, ma oggi non lo è più. Parliamo infatti di un divertimento che è regolamentato dallo Stato attraverso ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente responsabile del gioco – consapevole e trasparente – in Italia.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più a proposito del Lotto, soffermandoci in particolare su come giocare e sui modi validi per verificare se si è vinto.

Come si gioca al Lotto?

Giocare al Lotto non è difficile: per compilare la schedina basta scegliere da 1 a 10 numeri che vanno da 1 a 90 compresi. Bisogna inoltre indicare ruote, sorti e importi. Si può compilare la schedina sia presso le ricevitorie accreditate, sia online, sui siti ufficiali del gioco e tramite l’App My Lotteries.

Esistono 11 ruote tra cui scegliere e sono quelle della tradizione: appartengono alle più importanti città sparse lungo tutto lo Stivale e nelle isole. C’è poi anche la ruota Nazionale che rappresenta, in un certo qual modo, l’Unità d’Italia.

Come verificare se si è vinto al Lotto

Le estrazioni del Lotto si svolgono quattro volte la settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato. L’inizio è alle ore 20 ed è possibile vederle in diretta streaming tramite il canale YouTube e l’App My Lotteries.

Ma arriviamo quindi alla questione davvero interessante per tutti coloro che giocano la schedina: come fare per conoscere l’esito. È possibile procedere alla verifica Lotto con QR code riportato sullo scontrino rilasciato dalla ricevitoria, che va perciò conservato.

Un altro sistema, altrettanto valido seppur meno intuitivo, è quello di consultare il Bollettino Ufficiale che è disponibile in ricevitoria oppure online, siti sia del gioco che dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; in questi canali è presente un archivio aggiornato.

La schedina del Lotto è verificabile anche qui : sull’App My Lotteries. In questo caso basta sempre inquadrare lo scontrino o il biglietto.

Quanto si vince al Lotto e le modalità Simbolotto e Lotto Più

Il Lotto mette a disposizione diversi premi. L’importo della vincita dipende da una molteplicità di fattori: quanto si è investito nella giocata, numeri giocati, sorti prescelte (ma può essere una soltanto). Inoltre, al Lotto può essere abbinato anche un altro gioco: il Simbolotto, nel quale è prevista l’estrazione di 5 simboli.

C’è poi la formula Lotto Più, una modalità che è stata introdotta recentemente e che mette a disposizione 3 tipologie di giocate particolarmente vantaggiose, più di quanto lo siano quelle tradizionali.

Pertanto, tutte le modalità di vincita vengono rese note all’interno dei canali ufficiali del gioco e sono consultabili sull’App My Lotteries, scaricabile sia da desktop che da mobile, con iOS e con Android.