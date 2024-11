Her|mess: “Loop”, il nuovo singolo

Dall’8 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “LOOP”, il nuovo singolo di HER|MESS prodotto da Latta.

“Loop” è un brano che esplora le intricate dinamiche dell’amore tossico e il peso della nostalgia. La canzone rappresenta una profonda riflessione sull’amore perduto, un loop emotivo che continua a ripetersi, intrappolando l’artista in una spirale di ricordi e sofferenza.

L’ispirazione per “Loop” è nata in un momento di vulnerabilità: dopo aver ricevuto un messaggio dalla sua ex ragazza, che lo lasciava senza alcun preavviso, HER|MESS si è trovato a correre per le strade, sopraffatto dal panico e dal dolore.

Questo tumulto interiore ha dato vita a un brano che racconta non solo la perdita, ma anche il conflitto tra il desiderio di andare avanti e la schiacciante presenza dei ricordi.

Il testo di “Loop” cattura perfettamente questa lotta. Frasi come “Cado e mi rialzo su, perso sempre dentro a un loop” e “Ho il tuo sorriso trascritto e grido nella nebbia di questa tempesta” evocano immagini potenti di un amore che continua a tormentare. La ripetizione della parola “loop” diventa un simbolo di un circolo vizioso, dove ogni tentativo di liberazione è vanificato dal ricordo costante dell’altra persona.

Il sound del brano è caratterizzato da tonalità dark e cupe, con influenze urban che creano un’atmosfera ansiogena, perfetta per trasmettere le emozioni di malessere e conflitto. Le voci nel mix simboleggiano le mille voci che risuonano nella testa, rendendo palpabile l’angoscia e la confusione dell’anima in tumulto.

In sintesi, “Loop” non è solo una canzone, ma un viaggio emotivo attraverso il dolore e la solitudine, un’esperienza intensa che invita l’ascoltatore a riflettere sulle proprie relazioni e sul potere dei ricordi. HER|MESS utilizza la sua arte per esplorare e condividere queste dinamiche complesse, offrendo un messaggio di autenticità e vulnerabilità che risuonerà con chiunque abbia mai affrontato un amore difficile.

Con “Loop”, HER|MESS ci ricorda che, anche nei momenti più bui, la musica può essere un faro di speranza e comprensione.

Commenta l’artista proposito del brano: ““Con questa canzone racconto la mia esperienza attraverso le complesse dinamiche dell’amore tossico e la nostalgia, riflettendo sulla sofferenza e sulla perdita. Nato da un momento di vulnerabilità dopo un’improvvisa rottura, il brano esprime il conflitto tra il desiderio di andare avanti e il peso dei ricordi. La ripetizione della parola ‘loop’ simboleggia un ciclo emotivo in cui ogni tentativo di liberazione è ostacolato dai tormenti del passato.

Biografia

Hermes Giordano Leandri, noto come HER|MESS (il suo disastro), è un giovane cantautore di 26 anni originario di Marino. Fin da bambino, ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica, dilettandosi tra le note di un pianoforte. Dopo aver scritto canzoni per diversi anni come autore per cantanti sia affermati che emergenti, ha deciso di dare voce alla sua musica personale, mettendo da parte il ruolo di autore per terzi e permettendo alla sua voce e alla sua vena artistica di esprimersi appieno.

HER|MESS ha anche partecipato a vari concorsi musicali a livello pianistico, tra cui il “V concorso nazionale Musica e Cinema”, dove ha ottenuto vari premi sia individualmente che con l’orchestra giovanile Giacomo Carissimi. Nel 2018 ha partecipato al suo primo concorso come cantautore, il Tour Music Fest, dove ha avuto l’opportunità di avere un’esperienza formativa unica grazie alla presenza di Mogol nella commissione artistica. I consigli e i suggerimenti di Mogol sono diventati una preziosa parte del suo bagaglio artistico, soprattutto dopo aver trascorso con lui molto tempo insieme in seguito agli studi al CET dell’artista.

Nel 2019, HER|MESS ha partecipato ad Area Sanremo e nel 2021 giunge fino alla finale del Premio Internazionale Je so Pazzo. Durante questo periodo, ha anche iniziato a lavorare come autore, collaborando inizialmente con Stefano Borzi e successivamente con altri artisti nel panorama musicale.

Un passo cruciale nella sua crescita artistica è stato l’incontro con il rinomato Vocal Coach David Pironaci, che ha contribuito e sta contribuendo in modo significativo alla sua tecnica vocale e alla sua evoluzione artistica.

Ma uno dei momenti più rilevanti nella sua carriera è stato l’incontro con il produttore Alberto Lattanzi, noto come Latta.

Inizialmente i due hanno lavorato per combinare uno stile più cantautorale con ritmi più dance e influenze sonore internazionali, per poi optare verso una direzione diversa creando così un suono unico.

Fino ad arrivare ad oggi pronto a fare uscire il suo primo vero e proprio progetto originale indipendente.

HER|MESS, attraverso la sua musica, si propone di esplorare temi oscuri e intensi, come la paura dell’abbandono e il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone. Le sue canzoni cercano di dare voce a queste emozioni in modo unico, cercando di comprendere le sfide che noi tutti affrontiamo, sperando che le sue melodie possano offrire conforto e sostegno a chi le ascolta. Come afferma l’artista: “Voglio leggere la gente e i segni che portano addosso, riportandoli nelle mie canzoni e sperando che queste possano aiutarle”.

Il 13/10/2023 HER|MESS ha debuttato esibendosi Live al “Wishlist Club” di Roma con il suo primo singolo ufficiale “Insieme a te” e cantando in anteprima altri due brani inediti.

Il 15/12/23 pubblica il suo secondo inedito “Tic Tac”, un brano che ha lo scopo di denunciare e fare riflettere sui continui atti di violenza che avvengono ogni giorno sulle donne. Il videoclip è stato pubblicato in anteprima su SkyTg24.

Il 22/03/23 HER|MESS rilascia il suo terzo singolo “Fotuttissime Promesse” un brano con cui il cantautore ritorna in parte alle sue origini e all’utilizzo anche del pianoforte come elemento predominante. Argomentando anche il rapporto disastroso con il padre.

Sabato 8 Giugno 2024 inoltre, HER|MESS ha avuto la possibilità di esibirsi al Gran Galà della Moda di Roma presentato da Valeria Marini e Carlo Senes e trasmesso in diretta nazionale.

Nei mesi seguenti ha svolto vari live in tutto il Lazio per presentare i suoi brani e cominciare a farsi conoscere dal vario pubblico.

Fino ad arrivare ad oggi pronto a rilasciare il suo nuovo singolo ed il suo primo Ep.

