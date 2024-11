L’urgenza accende l’azione

di Krishan Chand Sethi

Questo mio nuovo articolo filosofico, scritto sulla mia stessa affermazione “Risalire dal fuoco sottostante“, tratta l’impatto della responsabilità personale e dell’urgenza che sorgeranno naturalmente quando si presenterà una sfida faccia a faccia. Esprime una realtà tanto vera quanto una verità universale: quando qualcosa si presenta alla nostra porta come una crisi che deve essere affrontata subito, l’urgenza si accende immediatamente e ci spinge ad una qualche forma di azione. Il “fuoco” simboleggia situazioni serie che richiedono la nostra completa attenzione, facendoci uscire dalle nostre zone di comfort per affrontare la realtà di ciò che sta accadendo. Descrive come è soltanto di fronte ad un problema che ci riguarda che emerge la voglia di prendere decisioni e ci spinge a reagire.

Questo proverbio, che nella lingua locale dice “coloro che sentono il fuoco sotto le loro brande fuggiranno“, è importante per dimostrare che l’autoresponsabilità è molto critica poiché ci ricorda che la responsabilità risiede nella persona che affronta la sfida. Il supporto o l’incoraggiamento possono provenire dagli altri, ma la motivazione e l’urgenza di agire più intense vengono dal di dentro della persona. La consapevolezza definisce uno stato di proprietà personale in crisi, principalmente perché ogni persona avverte questa sensazione naturale di sollevarsi e prendere il controllo della maggior parte delle situazioni difficili della vita. Tale proprietà porta all’individualismo, alla fiducia e alla consapevolezza che spesso abbiamo la capacità di modificare le nostre situazioni, con il semplice atto di prendere le nostre decisioni ed eseguirle.

Le buone pratiche per costruire la resilienza includono il combattere tutti questi “incendi” personali. Ogni volta che ci si avvicina, ci si muove e si affronta la sfida a testa alta, si fa crescere il nucleo interiore. Queste relazioni di base create con la resilienza ci rendono potenti per le nuove sfide che presto arriveranno. Istruisce le persone di tutte le differenze nella vita ed accade se esse hanno imparato correttamente che tutte queste cose saranno sopportate in tutti i compiti più impegnativi che dovranno affrontare in futuro. A ogni passo, nell’affrontare qualsiasi sfida, ogni persona impara di più sulla propria forza, sulla flessibilità e capacità di continuare. Forma la propria sicurezza interiore di poter superare tutto nella vita.

Queste mie considerazioni hanno un potenziale trasformativo indipendentemente da quanto male possa essere nascosto nelle avversità, perché fanno emergere qualità sconosciute che potremmo anche non aver mai realizzato di possedere in noi stessi. Sotto pressione, le persone spesso rivelano punti di forza nascosti, capacità e soluzioni che altrimenti rimangono dormienti in condizioni facili. Un cambiamento sotto pelle fa emergere qualità più raffinate, dà dimostrazioni di carattere a esibizioni di resilienza, in modi che sembrerebbero apparire solo in circostanze difficili. Lottare contro le avversità, ad esempio, diventa un modo per maturare la potenziale fonte di nuove profondità di introspezione di sé e di incrementi di autostima, come qualcosa di nuovo, e aspetti nascosti dell’identità possono essere sbloccati. E l’avversità diventa una prova di forza e saggezza interiori nel percorso che si affronta per diventare più consapevoli di se stessi, delle proprie debolezze e dei punti di forza.

Le intuizioni contenute in “Rising from the Fire Beneath“, oltre la sopravvivenza, mostrano esattamente come le sfide urgenti intorno, sebbene distruttive, in qualche modo sembrano catalizzare il cambiamento nell’individuo stesso. Ogni volta che le crisi ci chiamano ad alzarci e a stare di nuovo in piedi, ci modellano nei processi più profondi in cui una nuova esperienza consente in ogni crisi di renderci tutti molto più resilienti e flessibili. Urgenza, responsabilità e crescita all’interno delle avversità formano lo scheletro in cui una vita acquisisce potenza attraverso l’autenticità. In questa prospettiva ogni ostacolo è un’opportunità da cui imparare, creando quindi sempre una ragione per vedere crescita e flessibilità, indipendentemente dalla situazione.

In realtà, il proverbio da me citato, ci ricorda che i compiti più scoraggianti della vita contengono in sé la speranza di motivarci verso la resilienza e di scoprire una forza nascosta in noi che le crisi portano di fronte alle nostre paure, ne valutiamo le circostanze ed agiamo con coraggio. Tutto questo crea responsabilità e urgenza, ci prepara ad affrontare le immediatezze della vita. Ciò che è ancora più difficile, allo stesso tempo plasma una vita determinata, in crescita e resiliente. È attraverso i fuochi delle avversità che ci è data una forza e una capacità così grandi per evitare alle persone di cadere nella disperazione e nella disperazione dell’inferno.

Siamo così costruiti forti, in grado di superare la paura e l’ansia; di comprendere noi stessi molto più a fondo e di guardare la vita come qualcuno che la affronta con nuova forza e coraggio. Cosicché ogni crisi si trasforma in un’opportunità di auto-scoperta e di una migliore comprensione di sé stessi in questo mondo. Attraverso questa riflessione si offre una saggezza: ogni esperienza dolorosa, per uno spirito resiliente, è un’opportunità per una significativa trasformazione interiore e per una forte crescita personale per tutta la vita.

Dott. Sethi K.C.

Autore

Daman, India – Auckland, Nuova Zelanda