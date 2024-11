Esempi di computer vision nella produzione industriale

La computer vision , o visione artificiale, è una tecnologia che consente ai computer di “vedere”, interpretare e comprendere immagini digitali o video, imitando le capacità del cervello umano. Negli ultimi anni, ha acquisito grande rilevanza nel campo della produzione industriale, in particolare per il controllo qualità per via del fatto che spesso il controllo manuale, richiede tempo, risorse e può essere soggetto a errori umani.

Grazie alla computer vision invece, le imprese possono automatizzare e ottimizzare questo processo, ottenendo risultati più accurati, rapidi e convenienti.

Esempi di applicazioni della computer vision nel controllo qualità

Alcuni esempi di computer vision per il controllo qualità possono essere riscontrati nei seguenti elementi:

Rilevamento di difetti nei prodotti; Controllo dell’etichettatura e dell’imballaggio; Riconoscimento ottico dei caratteri; Analisi automatica di immagini di prodotti industriali; Verifica della presenza o assenza di componenti necessari al prodotto finale; Verifica della compliance dei prodotti finiti rispetto al progetto; Individuazione della posizione in cui sono montati i componenti di base; Verifica della presenza o assenza di componenti necessari al prodotto finale;



In molte industrie manifatturiere, la computer vision è infatti utilizzata per esaminare i prodotti. Le telecamere ad alta risoluzione scansionano ogni articolo per rilevare difetti di fabbricazione come crepe, graffi o imperfezioni superficiali o la posizione in cui sono montati i componenti di base offrendo quindi un’analisi automatica dei prodotti ed una più ampia garanzia di conformità e qualità della produzione.

Ad esempio, nell’industria automobilistica, i sensori visivi sono in grado di ispezionare parti come freni, motori e carrozzerie, individuando anche difetti microscopici che potrebbero sfuggire all’occhio umano così da offrire la possibilità attraverso la manutenzione predittiva di agire in maniera mirata e anticipare i guasti per ottenere molteplici vantaggi nonché una riduzione dei costi dovuti al fermo macchina ad esempio.

La computer vision può inoltre essere usata nel settore alimentare o farmaceutico per il controllo dell’etichettatura e dell’imballaggio.

La corretta etichettatura è essenziale non solo per motivi commerciali, ma anche per la sicurezza dei consumatori e a questo scopo la computer vision può essere impiegata per:

verificare se le etichette sono posizionate nel modo corretto;

vedere se contengono le informazioni giuste;

vedere se il packaging è adeguato;

rilevare etichette mancanti, codici a barre illeggibili o confezioni danneggiate.

In questo modo la computer vision va a migliorare la conformità e a ridurre il rischio di richiamo del prodotto.

Infine, la computer vision può essere impiegata per il riconoscimento ottico dei caratteri per l’identificazione e la verifica di numeri di serie, codici a barre o altri marcatori su prodotti. Nell’industria dell’elettronica, ad esempio, la computer vision può essere utilizzata per controllare che i numeri seriali sui circuiti stampati siano leggibili e corretti prima che il prodotto venga spedito.

I vantaggi per le imprese che usano la computer vision

L’adozione della computer vision per il controllo qualità nella produzione offre molteplici vantaggi. Tra questi troviamo:

Miglioramento della precisione: la computer vision può rilevare difetti che sarebbero difficili da identificare manualmente offrendo un miglioramento dei controlli qualitativi;

la computer vision può rilevare difetti che sarebbero difficili da identificare manualmente offrendo un miglioramento dei controlli qualitativi; Aumento della produttività: l’automazione delle ispezioni riduce drasticamente il tempo necessario per controllare i prodotti, aumentando il throughput complessivo della produzione;

l’automazione delle ispezioni riduce drasticamente il tempo necessario per controllare i prodotti, aumentando il throughput complessivo della produzione; Riduzione dei costi: sebbene l’implementazione iniziale di un sistema di computer vision possa essere costosa, nel lungo termine le imprese risparmiano sui costi operativi grazie all’eliminazione di errori umani, all’aumento della velocità di produzione e alla riduzione di scarti e rilavorazioni;

sebbene l’implementazione iniziale di un sistema di computer vision possa essere costosa, nel lungo termine le imprese risparmiano sui costi operativi grazie all’eliminazione di errori umani, all’aumento della velocità di produzione e alla riduzione di scarti e rilavorazioni; Miglioramento della tracciabilità e della conformità: la computer vision consente di registrare immagini o video di ciascun prodotto ispezionato, offrendo una documentazione precisa per la tracciabilità di ogni processo.

I problemi che la computer vision risolve

L’introduzione della computer vision nella produzione industriale risolve quindi diversi problemi tipici dei metodi tradizionali di controllo qualità come:

Errori umani: gli operatori umani possono stancarsi, perdere concentrazione o commettere errori;

gli operatori umani possono stancarsi, perdere concentrazione o commettere errori; Bassa velocità di ispezione: il controllo qualità manuale può rallentare il processo produttivo, specialmente quando i volumi sono elevati;

il controllo qualità manuale può rallentare il processo produttivo, specialmente quando i volumi sono elevati; Difficoltà nell’identificare difetti microscopici: la computer vision, grazie a sensori ad alta risoluzione e tecnologie come l’elaborazione delle immagini, è in grado di individuare anche i difetti più piccoli.

la computer vision, grazie a sensori ad alta risoluzione e tecnologie come l’elaborazione delle immagini, è in grado di individuare anche i difetti più piccoli. Conformità normativa: la computer vision offre un livello di precisione e ripetibilità che aiuta le aziende a rispettare i regolamenti di qualità, riducendo il rischio di non conformità e di richiamo dei prodotti.

La computer vision rappresenta in generale una svolta tecnologica per il controllo qualità nella produzione industriale, migliorando l’accuratezza, la velocità e l’efficienza del processo. Non solo riduce i costi operativi e aumenta la produttività, ma garantisce anche una migliore qualità dei prodotti finali.

L’integrazione della visione artificiale nei processi produttivi è quindi destinata a diventare sempre più comune, soprattutto man mano che le tecnologie avanzano, rendendo queste soluzioni sempre più accessibili e versatili.

Tra i trend del prossimo futuro legati alla computer vision possiamo infatti vedere la possibilità di: