L’Anno che Verrà che accoglierà il 2025 andrà in onda da Reggio Calabria

Ancora la Calabria protagonista. L’edizione de L’Anno che Verrà che accoglierà il 2025, in onda su Rai 1 durante la notte di San Silvestro, si terrà per la seconda volta consecutiva in Calabria. Lo scorso anno la sede dell’evento è stata Crotone. Quest’anno invece l’appuntamento sarà in diretta dal lungomare di Reggio Calabria.

Dopo l’addio di Amadeus, la conduzione della serata evento sarà affidata a Marco Liorni. Sarà il settimo conduttore a presentare il tradizionale appuntamento di fine anno di Rai 1 dopo Carlo Conti (dal 2003 al 2008 e dal 2011 al 2013), Fabrizio Frizzi (2009), Mara Venier e Pino Insegno (2010), Flavio Insinna (2014) e Amadeus (dal 2015 fino all’edizione dell’anno scorso).

L’anno che verrà, “evento realizzato da Rai in partnership con la Regione Calabria, in virtù di un accordo con Rai Com, rappresenta uno dei tanti momenti di valorizzazione dell’intero territorio regionale e si inserisce nel percorso avviato per promuovere in Italia e nel mondo, tutti gli aspetti naturalistici e culturali della Regione anche in altre trasmissioni Rai”. Così si legge nel comunicato stampa ufficiale. La Regione Calabria ospiterà l’evento fino al prossimo 2027. Lo scorso anno, L’Anno che Verrà ha registrato 6.202.000 di telespettatori, con uno share pari al 40,1%.