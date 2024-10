Sciara. Nicasio Moncada travolto e ucciso da un traliccio a Termini Imerese

Nicasio Moncada, 44 anni di Sciara, è morto in contrada Canne Masche in territorio di Termini Imerese (Palermo). Nicasio Moncada stava effettuando dei lavori di bonifica in un terreno di sua proprietà, quando un traliccio è caduto finendo su un escavatore che stava usando.

Il traliccio è finito sulla cabina e per Nicasio Moncada non c’è stato nulla da fare. In Contrada Masche sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e tentato di rianimare ed i vigili del fuoco che lo hanno estratto dall’escavatore. Sull’incidente mortale indagano i Carabinieri.