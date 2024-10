Libri: Il romanzo “La vittoria di Piero” di Veronica Meddi sarà presentato oggi a Roma

LIBRI:

Il romanzo “La Vittoria di Piero” –

Il principe dei barbieri. Il barbiere dei principi –

di Veronica Meddi

ROMA – Oggi pomeriggio, lunedì 28 ottobre, alle ore 18.30 presso l’Antica Barberia Peppino in via della Vite n°64/A sarà presentato il libro “La vittoria di Piero” – Il principe dei barbieri. Il barbiere dei principi – di Veronica Meddi (Manfredi Edizioni).

Il volume contiene la prefazione del Maestro James Conlon.

L’incontro sarà moderato da Maria Paola Poponi e saranno presenti l’autrice, Piero Migliacci e il tenore Alessandro Fantini mentre Giulia Fiume e Federico Le Pera leggeranno alcune pagine del libro.

Nelle pagine del romanzo si narra del barbiere Piero Migliacci, oggi ultraottantenne, e del suo affascinante mestiere trasformato in vera e propria arte. L’autrice ci trasporta in un mondo in movimento facendoci vivere tante emozioni.

Veronica Meddi, giornalista, fondatrice e capo redattrice del sito www.meddimagazine.info, critico teatrale, critico letterario, sceneggiatrice e drammaturga, docente di Storia del Teatro, Storia del Cinema, Scrittura creativa presso Università private, con un passato da ballerina professionista, sa ben cogliere le emozioni e gli stati d’animo più profondi e renderli vivibili sia sul palco che sulla carta.