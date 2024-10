Crotone, il nuovo pronto soccorso una realtà da stamattina 22 ottobre 2024 dopo un’attesa di vent’anni

L’inaugurazione del nuovo pronto soccorso sarà l’inizio di una migliore sanità a Crotone? “È quello che tutti ci auguriamo – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Voce ai nostri microfoni – tutto ciò che può servire ad aumentare l’offerta in Italia e nel nostro territorio è graditissima. Un pronto soccorso che aspettiamo da troppo tempo. Non sono mancati i problemi, compresi quelli delle solite scorie interrate. Adesso aspettiamo l’emodinamica, la medicina nucleare. A Crotone giorni addietro abbiamo inaugurato l’università della medicina e questa deve invogliare molti nostri giovani futuri medici a rimanere nella propria terra”.

Il nuovo pronto soccorso nasce su una superfice di oltre mille metri quadrati. Stanze per il pronto soccorso, un’ampia sala d’attesa, sei postazioni di osservazione breve intensive, una “camera calda” per triage e arrivo ambulanze, 12 posti letto di medicina d’urgenza. Il nuovo pronto soccorso è in grado di fronteggiare nel migliore dei modi i 43.000 accessi l’anno provenienti da tutta la provincia. All’inaugurazione presenti il commissario straordinario sanitario Antonio Brambilla, il direttore medico di presidio Lucio Cosentino oltre ad autorità militari e sanitari che operano all’interno della struttura. Il sub commissario alla Regione Calabria Ernesto Esposito ha tagliato il nastro.