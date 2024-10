Joe Locke sabato a Cagliari per un concerto alla Fiera

Ancora un appuntamento da non perdere per gli amanti del jazz all’interno del CultureFestival, la rassegna dedicata a musica e arti organizzata dall’associazione Sardinia Pro Arte, con la direzione artistica di Simone Pittau.

Sabato 22 ottobre alle 20,30 il padiglione D della Fiera di Cagliari ospita il concerto del Joe Locke Quintet, formazione capitanata dal leggendario vibrafonista statunitense accompagnato in questa occasione da Matteo Prefumo (chitarra), Jim Ridl (piano), Lorin Cohen (basso) e Vladimir Kostantinovic (batteria).

L’evento fa parte della tournée europea di presentazione del nuovo album di Joe Locke, “Makram”, con una selezione di nuove composizioni e un ritorno al suo celebre quartetto a cui si aggiunge il talentuoso chitarrista italiano Matteo Prefumo.

Ampiamente considerato uno degli interpreti principali del suo strumento, Joe ha suonato e registrato con una vasta gamma di musicisti di spicco, tra cui Grover Washington Jr., Raul Midón, Kenny Barron, Eddie Henderson, Cecil Taylor, Dianne Reeves, Eddie Palmieri, Ron Carter, Bobby Hutcherson, The Beastie Boys, la Münster Symphony Orchestra, la Spanish Harlem Orchestra, l’Orchestra da Camera della Sardegna e la Lincoln Nebraska Symphony.

Educatore molto impegnato negli Stati Uniti e in Europa, è consulente internazionale di vibrafono alla Royal Academy Of Music di Londra, dal 2008, con il titolo di Associato Onorario della Royal Academy Of Music (Hon ARAM) dal 2013.

Il CultureFestival è realizzato con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.

Dopo la data di sabato, il CultureFestival ritorna il 2 novembre con un altro imperdibile concerto che vedrà sul palco la Bill Evans band of stars, in programma nel Palazzo Doglio di Cagliari.