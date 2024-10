Perugia. Sostegno alle famiglie: contributo da 500 euro per i nuovi nati, graduatoria entro il 15 novembre

Sono 1.852 le domande ricevute per accedere al sostegno economico 2024 a favore dei nuovi nati, che prevede l’erogazione di 500 euro a bambino. Lo scorso anno erano state 1.583, a conferma del trend crescente di richieste di accesso al contributo, grazie anche alla soglia di accesso isee posta a 30.000 euro. Inoltre, con gli 860 mila euro a disposizione, frutto dell’aumento voluto dalla Regione per il 2024 (+360 mila euro rispetto lo scorso anno, in buona parte realizzati con risparmi di spesa della Presidenza), saranno soddisfatte oltre il 90% delle domande per un totale di 1.720 bambini.

La graduatoria sarà pubblicata entro il 15 novembre e successivamente vi sarà l’erogazione delle somme.