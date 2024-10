Biglietti aerei low cost: ecco i due giorni della settimana in cui i voli sono più vuoti e i prezzi dei biglietti più bassi

I documenti interni delle compagnie aeree mostrano che martedì e mercoledì sono i giorni in cui gli aerei volano con un minore tasso di riempimento, e questo spesso si riflette sulle tariffe più basse.

Martedì e mercoledì sono i giorni in cui gli aerei in Europa decollano mediamente più vuoti. Il terzo giorno della settimana, mercoledì, mostra i dati più bassi in termini di prenotazioni e imbarchi. Un’analisi dei documenti interni di una decina di compagnie aeree, sia tradizionali che low cost, e dei dati forniti da alcuni aeroporti italiani ha rivelato questo interessante trend.

Tra “load factor” e tariffe

Il “load factor” è la percentuale dei sedili venduti su ogni volo e rappresenta un dato cruciale per le compagnie aeree. Questo dato influenza direttamente il prezzo del biglietto: più un volo è vuoto a ridosso della partenza, più la tariffa viene abbassata per attirare i clienti e cercare di riempire i sedili. Nei primi sette mesi del 2024, il tasso medio di riempimento in Europa è stato dell’83,5%, il che significa che, in genere, molti voli sono vicini al tutto esaurito. Tuttavia, su alcune rotte e in determinati giorni della settimana, il riempimento rimane inferiore alla media.

La programmazione dei voli

I giorni con il maggior numero di voli sono il lunedì e il venerdì, con oltre 12.000 partenze previste. Al contrario, martedì, mercoledì e sabato risultano i giorni con meno voli programmati. Tuttavia, mentre sabato è storicamente il giorno più tranquillo per i voli delle compagnie tradizionali, le low cost mostrano una differenza minima tra il sabato e il martedì-mercoledì.

Load factor e prezzi

I dati interni delle compagnie aeree rivelano che, nonostante ci siano meno voli il martedì e il mercoledì, le compagnie faticano a riempire tutti i posti disponibili. Il load factor scende al 79% il martedì e al 78% il mercoledì per le compagnie tradizionali, mentre le low cost, pur avendo percentuali più elevate, raggiungono l’89% e l’87% rispettivamente. In giorni come il lunedì e il venerdì, il load factor può arrivare fino al 94%, facendo una netta differenza.

Questa variabilità nel tasso di riempimento influisce direttamente sui prezzi dei biglietti. Durante la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre, i prezzi dei voli sulla tratta Nord-Sud Italia hanno mostrato le tariffe più basse il martedì e il mercoledì, mentre i prezzi più alti si registrano il lunedì e il venerdì. Ovviamente, fattori locali come eventi sportivi o musicali possono influenzare sensibilmente queste dinamiche.

I vantaggi di scegliere un parcheggio sicuro in aeroporto

Per poter scegliere i giorni e gli orari più economici è necessario però che tutta l’organizzazione sia compatibile. Per esempio, alcuni noleggi auto richiedono importanti extra per ritiro e riconsegna del veicolo tra le 23 e le 7 del mattino. Si rischia quindi di risparmiare sul volo ma poi spendere ancora di più per il check-in dell’alloggio o del noleggio auto.

Anche nella ricerca di un parcheggio in aeroporto sicuro è sempre meglio verificare se questo sia aperto 24 ore su 24 o almeno durante gli orari in cui abbiamo intenzione di viaggiare. A quel punto possiamo verificare che offra ulteriori vantaggi, come la sorveglianza, il car valet, il lavaggio, ecc..

I parcheggi aeroportuali più efficienti offrono anche servizi di prenotazione online, navette gratuite verso il terminal e la sicurezza che il proprio veicolo sia custodito con attenzione grazie all’impiego di personale altamente specializzato. Scegliere un parcheggio sicuro riduce lo stress del viaggio, garantendo che l’esperienza sia positiva dall’inizio alla fine.