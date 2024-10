Noleggio o acquisto, la scelta di tante aziende

Indipendentemente dal settore in cui opera l’azienda, è fondamentale avere a disposizione una dotazione tecnologica di un certo livello. Al giorno d’oggi, il lavoro moderno richiede inevitabilmente un grado di conoscenze e di attrezzature, dal punto di vista tecnologico, di un certo tipo, altrimenti si rischia di perdere tantissimo in termini di competitività rispetto alla concorrenza.

Ecco spiegato il motivo per cui il ricambio delle attrezzature tecnologiche diventa un obiettivo che ormai riguarda un numero sempre più alto di aziende. Spesso e volentieri, quindi, i responsabili si trovano di fronte a una decisione, ovvero quella rappresentata dal noleggio oppure dall’acquisto. Entrambe le opzioni hanno delle ricadute di un certo tipo dal punto di vista economico e, di conseguenza, trovare la soluzione migliore permette di salvaguardare anche i conti e le finanze aziendali.

Perché le aziende preferiscono sempre di più il noleggio di attrezzature tecnologiche

Oggigiorno è impossibile lavorare senza un computer: rimanere al passo con i tempi è fondamentale ed è anche l’unico sistema per non perdere contatto con l’obiettivo principale, ovvero la crescita. Al contempo, una dotazione tecnologica di livello permette anche di allargare i propri contatti a nuovi stakeholder, così come consolidare determinati rapporti economici o instaurarne di nuovi.

In tutto questo, quindi, avere delle attrezzature tecnologiche all’avanguardia è molto importante, ma nella maggior parte dei casi questa scelta comporta dei costi che tante aziende non sono proprio in grado di sopportare. Per questa ragione, sono sempre di più le aziende che optano per dei servizi di noleggio computer e di altre attrezzature tecnologiche, affidandosi a piattaforme adeguate e vantaggiose sotto ogni aspetto, come https://www.noleggio-computer.it/ .

Chi, al contrario, opta per la via dell’acquisto delle attrezzature, deve chiaramente confrontarsi con un costo iniziale particolarmente importante, cosa certamente non consigliata a start-up o aziende nate da pochissimo tempo. In questi casi, infatti, l’errore che più di frequente si commette è quello di accontentarsi, acquisendo dei pc che sono poco performanti o addirittura in sottonumero rispetto alle proprie esigenze. Tra l’altro, una volta portata a termine la procedura, la complessità della gestione di aggiornamenti, danni, riparazioni e problematiche, comporta necessariamente di affidarsi a una ditta specializzata, con ulteriori spese che si aggiungono al computo complessivo.

Prestazioni e investimenti

Uno degli aspetti più importanti in fase di valutazione circa l’investimento da compiere riguarda senza dubbio la spesa iniziale da affrontare. Il noleggio toglie di mezzo l’esigenza di dover inserire a bilancio un importante investimento iniziale per comprare hardware e software. È chiaro che una situazione del genere si dimostra decisamente conveniente per le start up, così come per le imprese di piccole dimensioni, che non hanno una cospicua disponibilità iniziale dal punto di vista finanziario.

La soluzione del noleggio è conveniente dal momento che offre la possibilità di distribuire meglio i costi nel corso del tempo, rappresentando quindi un costo che si può prevedere e che è cadenzato nel tempo. Si tratta di un aspetto decisamente positivo da tenere in considerazione in fase di programmazione del budget, dal momento che evita la necessità di affrontare imprevisti, piuttosto che brutte sorprese.

Il fatto di affrontare dei costi iniziali più bassi a livello di acquisto consente inevitabilmente di poter destinare tali risorse ad altri settori che potrebbero essere ancora più fondamentali, come nel caso delle attività di marketing piuttosto che di sviluppo e miglioramento dei prodotti o servizi che devono essere lanciati sul mercato.

Inoltre, il noleggio consente, come dicevamo in precedenza, di abbattere anche tutti quei costi legati alle attività di manutenzione e all’assistenza. Si tratta di vantaggi che consentono anche di diminuire notevolmente il carico di lavoro all’interno del team dedicato all’IT, potendo contare su un’assistenza il più tempestiva ed efficace possibile.