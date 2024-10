Serie C NOW Decima giornata girone C il Crotone in rimonta torna al successo contro il fanalino Taranto

Crotone 2

Taranto 1

Marcatori: 48° Shiba, 59° Silva, 79° Tumminello

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti,

Di Pasquale, Giron, Gallo, Schiro’, Spina (Vitale), Silva, Oviszach (Tumminello), Gomez (Chiarella). All. Longo

Taranto (4-3-3): Del Favero, Shiba, De Santis, Verde (Papazov), Speranza (Giovinco), Matera, Loris Varela (Schirru), Mastromonaco, Contessa, Zigoni (Battinelli), Fabbri. All Gautieri

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Ass. Luca Bernasso di Milano – Alberto Rinaldi di Pisa

Quarto giudice: Domenico Leone di Barletta

Ammoniti: Speranza, Mastromonaco, De Santis, Verde

Angoli: 5 a 1 per il Crotone

Recupero: 1 e 4 minuti

Spettatori: 3.507 euro 11.304,98

Terza vittoria stagionale degli squali e sempre tra le mura amiche. Un evento che non si verificava dalla quarta giornata (Crotone vs Messina 2-0). Da allora sul terreno dell’Ezio Scida soltanto sconfitte, tre per l’esattezza, che hanno contribuito a fare precipitare ll Crotone nella bassa classifica. Si torna a pensare positivo per come gli uomini di mister Longo hanno gestito la sfida pur contro un avversario ultimo in classifica e con problemi societari. “Giocare con dovuto decisionismo, aveva chiesto ai suoi giocatori il tecnico pitagorico” e cosi è stato nel corso della partita. Chi più degli altri ha concretizzato i suggerimenti del proprio tecnico è stato Silva, autore del momentaneo pareggio, e cursore a centrocampo. Formazione identica alla precedente. Ospiti con un solo cambio: Verde in sostituzione di Guarracino. Calcio d’avvio da parte del Taranto ma è il Crotone con il maggiore possesso palla nella metà campo avversaria. Spina trequartista insieme a Gallo, Schiro’, Silva sempre puntuali nel possesso del pallone. Non sono mancate le azioni da gol. Dodicesimo minuto Del Favero respinge con i piedi un pericoloso tiro di Spina. Minuto ventotto ancora il portiere ospite a dire no al gol su conclusione di Di Pasquale. Al quarantaduesimo minuto la più clamorosa occasione per il vantaggio degli squali. La produce Silva che manda il pallone a stamparsi sulla traversa. L’intervallo azzera tutto e al minuto quarantotto il Taranto passa in vantaggio con Shiba in seguito a calcio di punizione. Il gol realizzato in netta posizione di fuori gioco. Il pareggio non tarda ad arrivare e lo realizza Silva dopo dieci minuti dallo svantaggio. Il Crotone adesso gioca per la vittoria avendo fatto entrare la punta Tumminello al posto dell’inconcludente Oviszach. Ed è proprio Tumminello (secondo gol stagionale) che al minuto settantanove devia in rete il pallone del vantaggio. Tre punti importantissimi quando la classifica lo imponeva per non pregiudicarla di più.