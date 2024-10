Il cacciatorpediniere americano Higgins e la fregata canadese Vancouver hanno attraversato lo Stretto di Taiwan

L’amministrazione Joe Biden sfida a viso aperto Xi Jinping. Il cacciatorpediniere statunitense Higgins e la fregata canadese Vancouver infatti hanno attraversato lo Stretto di Taiwan “in una mossa altamente pubblicizzata”. E’ quanto denuncia un una nota il portavoce del Comando del Teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione Li Xi, secondo cui le forze armate cinesi hanno “organizzato unità navali e aeree per monitorare e per proteggersi dalle azioni delle navi da guerra durante l’intero transito, gestendo la situazione in conformità con le leggi e i regolamenti”.

Le mosse degli Stati Uniti e del Canada “sono dirompenti e minano la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”. Il Comando “mantiene un alto livello di vigilanza in ogni momento ed è determinato a difendere la sovranità nazionale, la sicurezza e la pace e la stabilità regionale”, ha aggiunto Li.