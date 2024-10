San Severo. Mario Furio ha sparato alla moglie Celeste Palmieri poi si è tolto la vita

Drammatico omicidio a San Severo nel Foggiano. Mario Furio ha sparato alla moglie Celeste Palmieri e poi si è ucciso. È successo all’interno del parcheggio dell’Eurospin di via Salvemini a San Severo, in provincia di Foggia. Mario Furio, 59 anni, era un ex agente della polizia penitenziaria in pensione. Mario aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico perché più volte era stato denunciato da Celeste con la quale pare fossero separati.

La moglie Celeste Palmieri, 56 anni, il primo ottobre aveva incontrato alcuni operatori dei Servizi Sociali di San Severo ma, come ha spiegato l’assessore alle politiche sociali del comune dell’Alto Tavoliere Bruno Savino, aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori.

All’inizio Celeste Palmieri era stata trasportata all’ospedale di San Severo, ma in tarda mattinata è stata trasferita con l’elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia dove è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori, Furio ha atteso che la Palmieri uscisse dal supermercato dove era andata a fare la spesa e le ha sparato alcuni colpi di pistola da distanza ravvicinata. La moglie è stata colpita alla testa. L’assassino ha poi raggiunto la sua auto parcheggiata poco distante dal supermercato, è entrato e si è ucciso nell’abitacolo.

Gli investigatori hanno accertato che, quando Mario Furio si è avvicinato al supermercato dove la moglie Celeste Palmieri stava facendo la spesa, il suo braccialetto elettronico si è attivato mandando il segnale di allarme ai Carabinieri che hanno subito chiamato la donna e inviato una pattuglia. Non si sarebbe attivato, invece, l’allarme della donna che quando è stata contattata dai Carabinieri ha detto di avere visto il marito uscire dal market ma di non avere sentito alcun segnale dal sua apparato elettronico.

La pattuglia è arrivata sul posto proprio mentre l’uomo stava sparando alla moglie e poco prima che si allontanasse in auto per uccidersi. È questa la ricostruzione della tragedia fatta dai carabinieri, che hanno sentito gli spari. A quanto si è appreso, la donna – ricoverata in condizioni gravissime – aveva avviato avviato le procedure per la separazione.