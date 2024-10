Civitavecchia. Camelia Ion uccisa nei pressi di un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria: fermato un romeno

Camelia Ion, 56 anni, senza fissa dimora, è stata uccisa nei pressi di un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, in via Sofia De Filippi Mariani a Civitavecchia. Per il femminicidio è stato fermato un cittadino romeno di 41 anni, anche lui senza fissa dimora.

Sul caso indaga la Polizia. Sul corpo di Camelia Ion sono stati trovati segni di violenza. La donna potrebbe essere stata soffocata. Disposta l’autopsia.